Qualità dell'aria nelle stazioni

Un piano d'azione in evoluzione per migliorare la qualità dell'aria
Nel 2022, Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti nell'Île-de-France, associata ai suoi operatori RATP e SNCF, ha adottato un piano d'azione per limitare le emissioni di particolato.
Un piano d'azione in evoluzione, che si arricchisce man mano che nuove conoscenze, standard e innovazioni tecnologiche si evolvono.
Le azioni sono raggruppate in 3 assi principali :
- Migliorare la conoscenza del particolato e l'informazione del pubblico
- Sviluppare gli strumenti esistenti e testarne di nuovi
- Aggiornamento dei treni della metropolitana e della RER per ridurre le fonti di emissione
1. Migliorare la conoscenza del particolato e informare i viaggiatori
Per migliorare efficacemente la qualità dell'aria nelle recinzioni ferroviarie sotterranee, è essenziale sviluppare la conoscenza delle particelle, comprese le particelle fini e ultrafini, in completa trasparenza.
Migliorare la conoscenza delle particelle
Ciò include un'identificazione più efficiente delle fonti di emissione, la comprensione dei fattori di influenza, ma anche lo studio delle caratteristiche fisico-chimiche delle particelle.
Misure permanenti
Oggi, otto siti sono dotati di stazioni di misurazione permanenti nell'Île-de-France:
- Sevran-Beaudottes (RER B)
- Avenue Foch (RER C)
- La Défense (RER E)
- Auber (RER A)
- Châtelet (Metro 4) - Temporaneamente spostato a Saint-Germain-des-Près
- Franklin Roosevelt (Metropolitana 1)
- Nazione (RER A)
- e Châtelet-Les-Halles (RER A)
Misurazioni puntuali nelle stazioni e nei treni
I risultati delle misurazioni permanenti nelle stazioni sono integrati da misurazioni puntuali nelle stazioni e nei treni con criteri armonizzati (in conformità con la guida INERIS), al fine di ottenere una conoscenza più completa e regolarmente aggiornata.
Installazione di sensori di monitoraggio
Parallelamente, Île-de-France Mobilités ha chiesto a RATP di sviluppare sensori per monitorare le particelle ultrafini, che consentiranno una migliore conoscenza di esse.
Informare i viaggiatori in modo trasparente
In questa ricerca per migliorare la qualità dell'aria interna, le informazioni ai passeggeri sono fondamentali. E questo richiede una maggiore trasparenza dei dati raccolti, con più dati disponibili negli Open Data.
Airparif, partner esperto di Île-de-France Mobilités
Per analizzare rigorosamente l'evoluzione della qualità dell'aria negli spazi ferroviari sotterranei, Île-de-France Mobilités ha scelto di affidarsi all'esperienza di Airparif nell'ambito di una partnership pluriennale della durata di tre anni.
Gli obiettivi? Avere competenze scientifiche, migliorare i metodi di misura, valutare le soluzioni proposte dagli operatori e consigliare le azioni più utili ed efficaci.
Dal 2023 sono stati avviati diversi progetti volti a migliorare la qualità dell'aria in collaborazione con Airparif e gli operatori:
Misurazione dei livelli di particolato all'uscita dell'uscita di ventilazione
Classificazione dei livelli di PM10 e PM2,5 negli involucri ferroviari sotterranei RATP e SNCF
Mappatura della qualità dell'aria nei recinti ferroviari sotterranei
Studio dell'esposizione dei passeggeri alle particelle nei treni (in corso).
Una mappatura della qualità dell'aria in tutte le stazioni sotterranee disponibile in Open Data
Dopo aver pubblicato nell'ottobre 2023 una mappa della qualità dell'aria e l'emissione di particelle PM10 da 44 stazioni della metropolitana e della RER, Île-de-France Mobilités pubblica nell'ottobre 2024, grazie al lavoro agile e innovativo di AirParif, una mappa della qualità dell'aria di tutte le stazioni sotterranee della rete Ile-de-France disponibile per l'accesso aperto in Open Data (basata sulle raccomandazioni ANSES). Questa mappatura sarà aggiornata annualmente.
L'obiettivo?
- Fornire informazioni chiare, trasparenti e scalabili ai viaggiatori
- Ottimizzare il piano d'azione dando priorità alle iniziative nelle stazioni con i livelli più alti.
Come leggere la mappa?
La mappatura, che si basa sulle raccomandazioni dell'ANSES in termini di esposizione dei passeggeri alle particelle, classifica le stazioni della metropolitana e della RER in base alle concentrazioni di particolato, per ogni stazione su ciascuna linea e secondo tre colori :
- Rosso (inquinamento superiore alla soglia delle raccomandazioni ANSES)
- Giallo (inquinamento medio)
- Verde (basso inquinamento)
- Grigio (stazioni aeree, inquinamento esterno)
- Nero (nessun dato)
Primi risultati incoraggianti
Delle 412 stazioni analizzate :
- 123 sono verdi con un basso livello di particolato (30%)
- 276 hanno un inquinamento medio (67%)
- 13 stazioni e stazioni sono in rosso nella categoria alta (3%).
- Di tutte le stazioni e stazioni della metropolitana, 14 stazioni non hanno potuto essere classificate per mancanza di informazioni, si tratta di stazioni recentemente inaugurate sulle linee 11, 14 e RER E
- 236 stazioni sono aeree, e quindi aperte, e non sono state classificate.
A settembre 2024, il 3% delle stazioni e delle stazioni classificate ha un alto livello di inquinamento (cioè 13 stazioni).
- Linea 2 : Pigalle, Belleville e Père Lachaise
- Linea 5 : Ourcq, Laumière, Jaurès e Oberkampf
- Linea 9 : Oberkampf, Saint-Philippe-du-Roule, Jena, Trocadéo, Michel-Ange-Auteuil e Michel-Ange Molitor
2 - Sviluppare gli strumenti esistenti e testarne di nuovi
Per ridurre la concentrazione di polveri sottili, la prima misura da adottare è quella di far circolare l'aria negli involucri ferroviari sotterranei.
Finanziare il miglioramento dei sistemi di ventilazione
Île-de-France Mobilités finanzia quindi RATP e SNCF per aumentare o migliorare la capacità e la portata dei sistemi di ventilazione e per aggiungere nuovi ventilatori.
Rinnovo e ammodernamento dei ventilatori
- Otto ventilatori sono stati rinnovati dalla pubblicazione della prima mappatura delle stazioni e stazioni della metropolitana a Madeleine (linea 8), Philippe Auguste (linea 2), Gare de l'Est (linea 5), Couronnes (linea 2), Pelletier (linea 7), Madeleine (linea 12), Chemin vert (linea 8) e Raymond Queneau (linea 5)
- Cinque ventilatori hanno visto aumentare il loro flusso di comfort (di oltre il 30% minimo ): a La Défense (RER A), Mirabeau (linea 10), Jaurès (linea 5), Voltaire (linea 9) e Pont de Levallois Becon (linea 3).
Studi mirati condotti dalla RATP
- Studio per l'installazione di nuovi ventilatori o l'aumento del flusso di comfort dei ventilatori presenti sulla rete gestita da RATP.
- Aggiunta di un ventilatore: nel 2023 è stato creato un ventilatore sulla linea 5 della metropolitana tra Bastille e Quai de la Rapée.
- Il test di un dispositivo che aumenterebbe la portata dei ventilatori.
L'esempio della stazione Saint-Michel Notre Dame (RER C)
Stazione Saint-Michel Notre-Dame sulla linea RER C
Île-de-France Mobilités desidera che si sviluppi una logica di opportunità durante la realizzazione di grandi opere che migliorano la qualità dell'aria attraverso soluzioni architettoniche, come è avvenuto sulla rete SNCF con i lavori alla stazione di Saint-Michel Notre Dame (RER C) che hanno permesso di aprire finestre a bovindo sulle rive della Senna nell'aprile 2023, per migliorare la ventilazione naturale.
Incoraggiare l'innovazione verso soluzioni sostenibili
A seguito dell'invito a presentare progetti della Regione Île-de-France (2018-2021), sono state selezionate diverse tecnologie per la loro potenziale efficacia.
Île-de-France Mobilités finanzia anche RATP e SNCF, che hanno selezionato diversi siti per sperimentare il trattamento dell'aria delle piattaforme con diverse tecnologie: intrappolamento delle particelle, prodotto fissante delle particelle, filtrazione meccanica, filtrazione dell'acqua.
Più dispositivi in fase di test
Dal 2025 è in corso un esperimento presso la stazione di Belleville con un sistema di filtrazione elettrostatica.
Nel 2025, RATP sta testando un sistema di nebulizzazione all'uscita della griglia, il cui obiettivo è impedire che le particelle evacuate attraverso le bocchette della metropolitana si aggiungano alle particelle nell'aria esterna.
Una cortina d'aria per ridurre l'intrusione di inquinanti dall'esterno nelle stazioni sarà presto testata presso la stazione di Pont Marie (linea 7).
Due tecnologie di trattamento dell'aria sulla RER C
Due stazioni della RER C (Porte de Clichy e Neuilly Porte Maillot) saranno dotate di due tecnologie (una soluzione di filtrazione meccanica dell'aria e una soluzione di filtrazione dell'acqua) per testarle nell'arco di un anno e poterne osservare i risultati.
3. Aggiornare i treni della metropolitana e della RER per ridurre le fonti di emissione
Nuovo materiale rotabile che riduce le fonti di emissione
Le nuove metropolitane messe in servizio (MF01, MP05, MP14 e MF19) riducono le emissioni di particolato legate alla "frenata meccanica", che è una delle principali fonti di particolato nelle gallerie della metropolitana.
Questa modernizzazione si sviluppa su diversi anni ed entro la fine del programma nel 2034, Île-de-France Mobilités ha chiesto ai due operatori di testare e sviluppare nuovi materiali per sistemi frenanti che riducono le emissioni di particolato e che potrebbero essere rapidamente implementati, in particolare nuovi ceppi e guarnizioni dei freni che emettono meno particelle.
Esperimenti sul materiale rotabile delle linee 2, 5 e 9 della metropolitana
Sono in corso esperimenti sulla MF01 (linee metropolitane 2, 5 e 9), in caso di risultati conclusivi, questi nuovi ceppi dei freni possono essere impiegati sul materiale rotabile che serve le tredici stazioni di alta categoria sulla mappa.
Nuove guarnizioni dei freni su RER A e RER C
- Sulla RER A è stata installata una guarnizione dei freni meno emissiva per limitare l'emissione di particolato dovuta alla frenata
- Sulla RER C, le guarnizioni e i ceppi dei freni sono in fase di test per un periodo da 12 a 24 mesi.
Île-de-France Mobilités finanzia e gestisce il miglioramento della qualità dell'aria nel trasporto sotterraneo nella regione Ile-de-France
Dal 2020, gli investimenti di Île-de-France Mobilités per migliorare la qualità dell'aria ammontano a quasi 61 milioni di euro (escluso il rinnovo del materiale rotabile).
Île-de-France Mobilités gestisce e monitora i piani d'azione degli operatori. Piani d'azione, che saranno orientati e modificati se necessario, in base ai risultati delle varie azioni svolte per migliorare la qualità dell'aria.