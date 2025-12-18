Qualità dell'aria nelle stazioni

Incoraggiare l'innovazione verso soluzioni sostenibili

A seguito dell'invito a presentare progetti della Regione Île-de-France (2018-2021), sono state selezionate diverse tecnologie per la loro potenziale efficacia.

Île-de-France Mobilités finanzia anche RATP e SNCF, che hanno selezionato diversi siti per sperimentare il trattamento dell'aria delle piattaforme con diverse tecnologie: intrappolamento delle particelle, prodotto fissante delle particelle, filtrazione meccanica, filtrazione dell'acqua.

Più dispositivi in fase di test



Dal 2025 è in corso un esperimento presso la stazione di Belleville con un sistema di filtrazione elettrostatica.



Nel 2025, RATP sta testando un sistema di nebulizzazione all'uscita della griglia, il cui obiettivo è impedire che le particelle evacuate attraverso le bocchette della metropolitana si aggiungano alle particelle nell'aria esterna.



Una cortina d'aria per ridurre l'intrusione di inquinanti dall'esterno nelle stazioni sarà presto testata presso la stazione di Pont Marie (linea 7).

Due tecnologie di trattamento dell'aria sulla RER C

Due stazioni della RER C (Porte de Clichy e Neuilly Porte Maillot) saranno dotate di due tecnologie (una soluzione di filtrazione meccanica dell'aria e una soluzione di filtrazione dell'acqua) per testarle nell'arco di un anno e poterne osservare i risultati.