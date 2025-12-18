Storia

Aggiornato il

Dalla creazione del Syndicat des Transports Parisiens (STP) 70 anni fa alla dematerializzazione dei biglietti di trasporto, sono successe delle cose!

1949

Creazione dell'Ufficio regionale dei trasporti di Parigi (ORTP)

1959

Creazione del Syndicat des transports parisiens (STP)

1969

Messa in servizio della prima sezione della RER A, tra Nation e Boissy-Saint-Léger, dopo 7 anni di lavori

1975

Commercializzazione della carta Orange

1991

La competenza dell'STP si estende a tutta la regione dell'Île-de-France

1992

Dopo 35 anni di assenza, il tram torna nell'Île-de-France: inaugurazione del T1 tra Bobigny e Saint-Denis

1998

Messa in servizio della linea 14, completamente automatica

1999

Inaugurazione della RER E, tra Haussmann e Gournay

2000

Il Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) succede all'STP e la Regione Île-de-France entra a far parte del Consiglio di amministrazione dello STIF

2001

Prime carte Navigo Integrales

2004

Lo Stato trasferisce le sue competenze alle comunità dell'Ile-de-France

2006

  • Il presidente del consiglio regionale diventa automaticamente presidente dello STIF
  • Messa in servizio del tram T3, e collega il ponte Garigliano alla Porte d'Ivry. È il tram che trasporta il maggior numero di passeggeri a Parigi intramuros, con una media di 100.000 passeggeri al giorno

2009

Le carte Navigo e Navigo Discovery sostituiscono definitivamente la carta Orange

2010

Messa in servizio del Francilien, il primo treno creato per l'Île-de-France

2011

Automazione dell'intera linea 1 della metropolitana, senza interrompere le operazioni, prima mondiale

2015

Il pacchetto Navigo consente l'accesso all'intera rete dell'Île-de-France a un prezzo unico

2017

Lancio del marchio Île-de-France Mobilités

2019

  • Il pass Navigo e i biglietti T+ sono disponibili su smartphone
  • Lancio del primo servizio di noleggio di biciclette elettriche a lungo termine, Véligo Location
  • Ordine di 800 autobus elettrici
  • Assegnazione della prima delega di servizio pubblico per la tranvia T9

2020

STIF diventa Île-de-France Mobilités (in applicazione della legge LOM)

2021

Apertura alla concorrenza degli autobus suburbani