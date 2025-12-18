Migliorare la vita quotidiana dei nostri dipendenti
Abbiamo una convinzione: per affrontare le sfide di domani, i nostri agenti devono svolgere le loro missioni di servizio pubblico nelle migliori condizioni.
Per questo, facciamo ogni sforzo per permetterti di evolvere in un ambiente stimolante, sia professionalmente che personalmente. Questo requisito che ci imponiamo è inseparabile dallo "spirito del servizio pubblico" che ha caratterizzato Île-de-France Mobilités sin dalla sua creazione.
A tal fine, ci affidiamo in particolare alle nostre politiche sociali e alla nostra strategia in materia di risorse umane, frutto di un dialogo sociale costruttivo e dinamico.
Le nostre azioni in termini di qualità della vita sul lavoro e parità professionale mirano, ad esempio, a facilitare l'organizzazione dell'orario di lavoro dei nostri dipendenti in una logica di equilibrio tra vita privata e professionale: accesso semplificato al telelavoro e ai nostri vari siti.
Telelavoro
Ancorato a Île-de-France Mobilités da diversi anni, fa parte delle nostre abitudini di lavoro. Ogni agente beneficia, all'arrivo, di tutte le attrezzature adeguate : laptop, strumenti collaborativi per lavorare meglio insieme, sugli stessi file in modo sincrono o asincrono, per vedersi e parlarsi a distanza e per mescolare incontri faccia a faccia e virtuali, ecc.
Privilegiamo quindi ambienti che facilitino la collaborazione e strumenti di lavoro che sfruttino tutte le possibilità offerte dalla tecnologia digitale.
Sono queste abitudini in particolare che ci hanno permesso di rimanere attivi durante la crisi, estendendo l'adattamento dei nostri metodi di lavoro per affrontare la sfida della continuità delle nostre missioni.
Sulla base di un rapporto di fiducia, il telelavoro e la flessibilità degli orari consentono a ciascun agente di preservare il suo equilibrio nei suoi diversi periodi di vita.
Cosa ci distingue
Île-de-France Mobilités è un'istituzione pubblica sotto la giurisdizione delle autorità locali, quindi le nostre regole di remunerazione si basano sulle griglie del servizio pubblico territoriale.
La nostra politica si basa su principi di equità interna combinati con il nostro impegno per la trasparenza. Il giusto compenso per le prestazioni è la nostra priorità e consente a tutti di posizionarsi in relazione ai propri pari. I livelli retributivi riflettono la competenza, la complessità dei compiti richiesti, l'apprezzamento del livello di contribuzione e le prestazioni individuali.
La retribuzione è individualizzata in base alle prestazioni e alle competenze del dipendente.
Viene istituito un processo annuale di valutazione delle prestazioni che premia le prestazioni, le competenze e l'impegno. Incarna anche la nostra fiducia nella capacità del dipendente di svolgere con successo compiti sempre più complessi.
Promuovere le competenze, lo sviluppo e l'occupabilità
Colleghi
Per realizzare i progetti operativi loro affidati, i nostri dipendenti possono contare sulla nostra esperienza in tutta la sua diversità. In ciascuna delle nostre attività, i nostri specialisti mettono le loro conoscenze e il loro know-how al servizio dei loro colleghi e delle nostre missioni di interesse generale. In Île-de-France Mobilités, imparare dai tuoi colleghi significa imparare dai migliori. È quindi prima di tutto nel concreto dei nostri progetti su larga scala che forgiate i vostri primi apprendimenti.
Formazione
Per permetterti di acquisire le competenze necessarie per il tuo sviluppo professionale e la tua occupabilità, abbiamo costruito un programma di formazione professionale, in connessione con il tuo ambiente.
Supporto manageriale
Particolare attenzione è rivolta alla trasformazione delle nostre pratiche manageriali, per promuovere autonomia, responsabilità, trasversalità, benevolenza e ascolto. Questo è lo scopo del nostro progetto "programma di sviluppo manageriale". Apprezziamo l'idea di un manager responsabile che accompagna ogni membro del suo team con feedback regolari, nell'evoluzione dell'organizzazione e delle posizioni e garantisce una soluzione per tutti.
Mobilità interna
Un sistema trasparente per la distribuzione interna delle offerte di lavoro per offrire a tutti l'opportunità di creare una carriera professionale all'interno di Île-de-France Mobilités.
Integrazione
Il nostro obiettivo principale: che tu trovi rapidamente il tuo posto per sentirti bene in Île-de-France Mobilités. È per questo motivo che, per noi, l'integrazione non è solo un giorno di accoglienza. Un anello essenziale nella vita dei nostri nuovi agenti, fa parte di un sistema di supporto per facilitare i tuoi primi passi all'interno della nostra struttura.
Il tuo spazio di lavoro e le attrezzature informatiche sono disponibili non appena arrivi e la formazione necessaria per iniziare con i tuoi strumenti di lavoro programmati.
Il tuo manager diventa quindi il tuo interlocutore privilegiato e ti accompagna durante i tuoi primi mesi nello stabilimento. Garantisce la coerenza tra la promessa del datore di lavoro e la realtà sul campo e assicura che ti venga assegnato un collega di risorse, che ti guida sulle dimensioni pratiche e metodologiche.
Un responsabile dello sviluppo delle risorse umane ti accompagna anche nella costruzione della tua carriera. Quest'ultimo ti contatta entro i primi 3 mesi dal tuo insediamento per fare il punto e stabilire un piano di formazione individualizzato.
Bilancio Sociale Unico – 2024
- 568 dipendenti permanenti nel 2024
- 41 contratti di progetto creati nel 2024
- 140 arrivi a tempo indeterminato nel 2024
- +14% di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al 2023
- 42,7 anni : età media del personale permanente
- 46 rinnovi di posti di lavoro a tempo indeterminato
- 70 nuovi posti di lavoro nel 2024
- 6 anni e 9 mesi : anzianità media di servizio degli agenti permanenti
- 40 mobilità interne nel 2024
- 3 agenti su 5 sono donne