Promuovere le competenze, lo sviluppo e l'occupabilità

Colleghi

Per realizzare i progetti operativi loro affidati, i nostri dipendenti possono contare sulla nostra esperienza in tutta la sua diversità. In ciascuna delle nostre attività, i nostri specialisti mettono le loro conoscenze e il loro know-how al servizio dei loro colleghi e delle nostre missioni di interesse generale. In Île-de-France Mobilités, imparare dai tuoi colleghi significa imparare dai migliori. È quindi prima di tutto nel concreto dei nostri progetti su larga scala che forgiate i vostri primi apprendimenti.

Formazione

Per permetterti di acquisire le competenze necessarie per il tuo sviluppo professionale e la tua occupabilità, abbiamo costruito un programma di formazione professionale, in connessione con il tuo ambiente.

Supporto manageriale

Particolare attenzione è rivolta alla trasformazione delle nostre pratiche manageriali, per promuovere autonomia, responsabilità, trasversalità, benevolenza e ascolto. Questo è lo scopo del nostro progetto "programma di sviluppo manageriale". Apprezziamo l'idea di un manager responsabile che accompagna ogni membro del suo team con feedback regolari, nell'evoluzione dell'organizzazione e delle posizioni e garantisce una soluzione per tutti.