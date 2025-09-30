Informazioni per gli investitori

Île-de-France Mobilités è l'autorità organizzatrice della mobilità (AOM) nell'Île-de-France. È responsabile dell'organizzazione, del finanziamento e dello sviluppo del servizio di trasporto passeggeri e del coordinamento di tutte le politiche relative alla mobilità in tutta la Regione.
PRESENTAZIONE DEGLI INVESTITORI 2025
Trova qui la presentazione degli investitori 2025 di Île-de-France Mobilités (EN)
Per gestire quotidianamente l'intera rete, Île-de-France Mobilités stipula contratti con le aziende di trasporto. Île-de-France Mobilités finanzia inoltre quasi tutti gli investimenti relativi al sistema di trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France, ad eccezione dell'infrastruttura Grand Paris Express. Tra il 2025 e il 2034, Île-de-France Mobilités sta investendo oltre 36 miliardi di euro e prevede di raccogliere 21 miliardi di euro di debito in questo periodo per finanziare il piano di investimenti, principalmente sotto forma di Green Bond. Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni, è possibile contattare la divisione finanziamenti al seguente indirizzo: [email protected]
Documenti
Île-de-France Mobilités è uno dei principali attori nella lotta contro il cambiamento climatico. Assumendo pienamente il suo ruolo e le sue missioni di autorità organizzatrice della mobilità in una delle principali regioni economiche europee, sta investendo massicciamente nel trasporto pubblico pulito e, più in generale, nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
Di conseguenza, più di 1.100 nuovi treni elettrici e RER circoleranno sulla rete entro il 2030 e l'intera flotta di autobus sarà gradualmente sostituita da una flotta completamente pulita entro la stessa data. Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités sta investendo nella ristrutturazione energetica delle infrastrutture essenziali per il funzionamento di questo materiale rotabile, come depositi e centri di manutenzione. Île-de-France Mobilités sta anche lavorando per sviluppare la mobilità dolce e limitare il trasporto su strada. Con oltre 20.000 biciclette elettriche in circolazione, questo servizio di noleggio converte i residenti dell'Ile-de-France in una nuova modalità di trasporto verde.
Sintesi degli indicatori di impatto 2025
Sintesi degli indicatori di impatto 2024
Sintesi degli indicatori di impatto 2023
Île-de-France Mobilités è un ente pubblico locale che ha lo status di Istituzione Pubblica di natura amministrativa (EPA). Le sue regole contabili sono le stesse di quelle degli enti locali, compreso l'obbligo di avere un bilancio in pareggio e di indebitarsi solo per finanziare gli investimenti. Le sue due risorse principali sono le entrate tariffarie e il pagamento della mobilità.
