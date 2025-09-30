Informazioni per gli investitori

Île-de-France Mobilités è l'autorità organizzatrice della mobilità (AOM) nell'Île-de-France. È responsabile dell'organizzazione, del finanziamento e dello sviluppo del servizio di trasporto passeggeri e del coordinamento di tutte le politiche relative alla mobilità in tutta la Regione.

PRESENTAZIONE DEGLI INVESTITORI 2025

Trova qui la presentazione degli investitori 2025 di Île-de-France Mobilités (EN)

Per gestire quotidianamente l'intera rete, Île-de-France Mobilités stipula contratti con le aziende di trasporto. Île-de-France Mobilités finanzia inoltre quasi tutti gli investimenti relativi al sistema di trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France, ad eccezione dell'infrastruttura Grand Paris Express. Tra il 2025 e il 2034, Île-de-France Mobilités sta investendo oltre 36 miliardi di euro e prevede di raccogliere 21 miliardi di euro di debito in questo periodo per finanziare il piano di investimenti, principalmente sotto forma di Green Bond. Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni, è possibile contattare la divisione finanziamenti al seguente indirizzo: [email protected]

Rating finanziari

Aa3 Negative

Moody's
(P-1)

A+ Stable

Fitch (F1+)

