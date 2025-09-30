Informazioni per gli investitori

Île-de-France Mobilités è uno dei principali attori nella lotta contro il cambiamento climatico. Assumendo pienamente il suo ruolo e le sue missioni di autorità organizzatrice della mobilità in una delle principali regioni economiche europee, sta investendo massicciamente nel trasporto pubblico pulito e, più in generale, nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Di conseguenza, più di 1.100 nuovi treni elettrici e RER circoleranno sulla rete entro il 2030 e l'intera flotta di autobus sarà gradualmente sostituita da una flotta completamente pulita entro la stessa data. Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités sta investendo nella ristrutturazione energetica delle infrastrutture essenziali per il funzionamento di questo materiale rotabile, come depositi e centri di manutenzione. Île-de-France Mobilités sta anche lavorando per sviluppare la mobilità dolce e limitare il trasporto su strada. Con oltre 20.000 biciclette elettriche in circolazione, questo servizio di noleggio converte i residenti dell'Ile-de-France in una nuova modalità di trasporto verde.