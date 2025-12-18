Trova un significato nella vita di tutti i giorni

Unisciti a un datore di lavoro che ti garantisca l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Île-de-France Mobilités è impegnata nello sviluppo di metodi innovativi di organizzazione del lavoro in grado di conciliare efficienza e interesse del lavoro. La responsabilità sociale dei datori di lavoro come forza trainante della nostra politica delle risorse umane ci porta a sviluppare pratiche socialmente responsabili attraverso una gestione equa del personale, la promozione delle pari opportunità e il rispetto della diversità.