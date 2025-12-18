I nostri valori

Entrando a far parte di Île-de-France Mobilités, metti il tuo talento al servizio dell'interesse generale. In qualità di datore di lavoro pubblico responsabile, ci assicuriamo che la nostra promessa di datore di lavoro si traduca in azioni concrete nella tua vita quotidiana.

Agisci con un attore chiave

Ancorato alla vita dei territori e dei loro abitanti, entra a far parte dell'unica autorità organizzatrice della mobilità nella regione di Parigi, riconosciuta per la sua esperienza nella progettazione, gestione e gestione delle operazioni di trasporto. Combinando prestazioni, integrità e ambizione, lavori nel cuore della rete di trasporto leader in Europa.

Aiuta a inventare il futuro della mobilità

Reinventare la mobilità attraverso una politica di innovazione dinamica. Le donne e gli uomini di Île-de-France Mobilités hanno sempre rappresentato i valori del servizio pubblico e contribuiscono alla costruzione concreta di un mondo più sostenibile.

Sviluppa il tuo potenziale

Diventa protagonista del tuo percorso di carriera e cogli tutte le opportunità di apprendimento grazie alla nostra cultura che promuove la responsabilità. Soluzioni individuali e/o collettive, diversificate e su misura, accompagnano l'evoluzione di ciascuno. Il management, attraverso il suo supporto, svolge un ruolo chiave in questo sviluppo.

Trova un significato nella vita di tutti i giorni

Unisciti a un datore di lavoro che ti garantisca l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Île-de-France Mobilités è impegnata nello sviluppo di metodi innovativi di organizzazione del lavoro in grado di conciliare efficienza e interesse del lavoro. La responsabilità sociale dei datori di lavoro come forza trainante della nostra politica delle risorse umane ci porta a sviluppare pratiche socialmente responsabili attraverso una gestione equa del personale, la promozione delle pari opportunità e il rispetto della diversità.