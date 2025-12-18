Agisci con un attore chiave
Ancorato alla vita dei territori e dei loro abitanti, entra a far parte dell'unica autorità organizzatrice della mobilità nella regione di Parigi, riconosciuta per la sua esperienza nella progettazione, gestione e gestione delle operazioni di trasporto. Combinando prestazioni, integrità e ambizione, lavori nel cuore della rete di trasporto leader in Europa.
Aiuta a inventare il futuro della mobilità
Reinventare la mobilità attraverso una politica di innovazione dinamica. Le donne e gli uomini di Île-de-France Mobilités hanno sempre rappresentato i valori del servizio pubblico e contribuiscono alla costruzione concreta di un mondo più sostenibile.
Sviluppa il tuo potenziale
Diventa protagonista del tuo percorso di carriera e cogli tutte le opportunità di apprendimento grazie alla nostra cultura che promuove la responsabilità. Soluzioni individuali e/o collettive, diversificate e su misura, accompagnano l'evoluzione di ciascuno. Il management, attraverso il suo supporto, svolge un ruolo chiave in questo sviluppo.
Trova un significato nella vita di tutti i giorni
Unisciti a un datore di lavoro che ti garantisca l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Île-de-France Mobilités è impegnata nello sviluppo di metodi innovativi di organizzazione del lavoro in grado di conciliare efficienza e interesse del lavoro. La responsabilità sociale dei datori di lavoro come forza trainante della nostra politica delle risorse umane ci porta a sviluppare pratiche socialmente responsabili attraverso una gestione equa del personale, la promozione delle pari opportunità e il rispetto della diversità.