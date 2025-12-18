Le deliberazioni del Consiglio scandiscono i progetti e consentono di convalidare le fasi principali. Queste deliberazioni sono pubblicate sul sito web di Île-de-France Mobilités e possono essere consultate in questa sezione.
Consiglio di Amministrazione
Aggiornato il
Il Consiglio è presieduto dalla presidente del Consiglio regionale dell'Île-de-France, Valérie Pécresse. Si riunisce almeno 6 volte all'anno e tutte le volte che il buon funzionamento dello stabilimento lo richiede per promuovere e definire le politiche dei trasporti nell'Île-de-France e decidere i mezzi per la loro attuazione.