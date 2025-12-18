Ufficio di presidenza

Il consiglio è composto da 11 membri responsabili dell'organizzazione del consiglio di amministrazione.

  • Presidente
    Valérie Pécresse
  • Vicepresidente in rappresentanza del Consiglio regionale dell'Île-de-France
    Gregorio di Lasteyrie
  • Vicepresidente in rappresentanza della città di Parigi
    David Belliard
  • Vicepresidente in rappresentanza dei consigli dipartimentali della Petite Couronne
    Eric Berdoati
  • Vicepresidente in rappresentanza dei consigli dipartimentali della Grande Couronne
    Brice Rabaste
  • Presidente della Commissione per l'offerta di trasporto (TOC)
    Olivier Capitanio
  • Presidente della Commissione per i progetti infrastrutturali (CPI)
    Marianne Duranton
  • Presidente del Comitato economico e tariffario (CET)
    Patrizio Stefanini
  • Presidente della Commissione per la qualità del servizio, l'aria, l'accessibilità e le relazioni con gli utenti (CQSAAU)
    Delphine Burkli
  • Rappresentante della Camera di Commercio e dell'Industria Regione Parigi – Île-de-France
    Dominique Restino
  • Rappresentante dei presidenti delle istituzioni pubbliche per la cooperazione intercomunale dell'Île-de-France
    Pascal Dol