- Presidente
Valérie Pécresse
- Vicepresidente in rappresentanza del Consiglio regionale dell'Île-de-France
Gregorio di Lasteyrie
- Vicepresidente in rappresentanza della città di Parigi
David Belliard
- Vicepresidente in rappresentanza dei consigli dipartimentali della Petite Couronne
Eric Berdoati
- Vicepresidente in rappresentanza dei consigli dipartimentali della Grande Couronne
Brice Rabaste
- Presidente della Commissione per l'offerta di trasporto (TOC)
Olivier Capitanio
- Presidente della Commissione per i progetti infrastrutturali (CPI)
Marianne Duranton
- Presidente del Comitato economico e tariffario (CET)
Patrizio Stefanini
- Presidente della Commissione per la qualità del servizio, l'aria, l'accessibilità e le relazioni con gli utenti (CQSAAU)
Delphine Burkli
- Rappresentante della Camera di Commercio e dell'Industria Regione Parigi – Île-de-France
Dominique Restino
- Rappresentante dei presidenti delle istituzioni pubbliche per la cooperazione intercomunale dell'Île-de-France
Pascal Dol
Ufficio di presidenza
Il consiglio è composto da 11 membri responsabili dell'organizzazione del consiglio di amministrazione.