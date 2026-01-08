Il marchio Parking Relais : quali sono gli obiettivi?
Il marchio Parking Relais mira a:
- Definire una qualità omogenea del servizio per tutti i parcheggi finanziati da Île-de-France Mobilités,
- E migliorare la visibilità del servizio all'interno degli hub di trasporto.
I requisiti del marchio Parking Relais
Il marchio inquadra 8 principi di qualità del servizio volti a rendere i parcheggi disponibili nei Parkings Relais, strutture intermodali attraenti per i viaggiatori.
1 - L'identità Parking Relais
Il cliente che desidera ottenere il marchio deve rispettare la carta grafica definita da Île-de-France Mobilités al fine di migliorare la visibilità del servizio.
2 - Pulizia e manutenzione
Il cliente si impegna a mettere in atto procedure di gestione e manutenzione per offrire ai passeggeri attrezzature pulite, attraenti e piacevoli da usare.
3 - Sicurezza e protezione
L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a mantenere in buone condizioni i dispositivi di sicurezza del Parking Relais e a rispettare le norme di sicurezza antincendio.
4 - Accessibilità, accoglienza e informazione dei passeggeri
Il Parking Relais è accessibile a tutti i passeggeri e deve fornire loro informazioni visibili, leggibili e aggiornate in modo che possano effettuare il loro viaggio intermodale nelle migliori condizioni.
5 - Tariffe
Il cliente rispetta il tariffario definito dal marchio, a seconda del tipo di attrezzatura e della zona tariffaria Navigo.
Ha la possibilità di includere la tariffa zero euro per i viaggiatori con un abbonamento annuale Navigo attivo.
6 - Utilizzo del pass Navigo
Nella prospettiva di una visione MaaS, il pass Navigo deve essere utilizzato per accedere al Parking Relais.
7 - Multimodalità
A seconda delle ambizioni locali, il Parking Relais deve includere:
- Parcheggi per biciclette,
- Motocicli,
- Carpooling e car sharing,
- Ed essere dotato di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
8 - Trasparenza operativa
L'amministrazione aggiudicatrice comunica ogni anno a Île-de-France Mobilités tutti i dati operativi di cui dispone per beneficiare di sovvenzioni annuali di funzionamento.
Di seguito troverai tutti i documenti necessari per l'etichetta Parkings Relais :
La qualità del servizio del marchio Parking Relais
Ogni anno, il cliente deve rispettare una serie di impegni per la qualità del servizio che fanno parte del marchio Parking Relais.
Île-de-France Mobilités utilizza diversi strumenti per valutare il rispetto degli impegni di qualità del servizio :
- la relazione annuale,
- visite di mystery shopper accompagnate da un reportage fotografico,
- ecc.
Questa valutazione porta all'assegnazione o meno del bonus in base agli importi stabiliti in ciascun accordo operativo.
Sondaggi sui mystery shopper
In futuro, i sondaggi sui mystery shopper saranno condotti più regolarmente durante tutto l'anno. I risultati saranno comunicati al cliente in modo che possa intraprendere azioni correttive.
Questa evoluzione:
- garantire la qualità del servizio Parking Relais ai passeggeri per tutta la durata dell'accordo,
- condividere metodi di valutazione oggettivi,
- e garantire l'elaborazione tempestiva dei bonus.
I proprietari dei progetti e i loro operatori saranno coinvolti nell'attuazione di questi nuovi metodi di monitoraggio per garantire una buona appropriazione dei nuovi strumenti implementati da Île-de-France Mobilités.
Quali finanziamenti fornisce Île-de-France Mobilités?
In termini di investimento, il cliente può beneficiare di una sovvenzione massima del 70% del progetto da Île-de-France Mobilités, con un massimale di sovvenzione:
- 11 000 € / per posto auto in costruzione,
- e € 5.000 / per posto auto per il parcheggio a terra.
Il funzionamento del Parking Relais
Durante la costruzione di un Park and Ride finanziato da Île-de-France Mobilités, il cliente si impegna a gestire l'attrezzatura per un periodo da 10 a 30 anni.
Si impegna inoltre a farlo in conformità con l'etichetta e ad attuare una politica di parcheggio intorno all'apparecchiatura in modo che sia occupata all'80% dagli utenti del trasporto pubblico.
Formula di indicizzazione annuale dei tassi
Le tariffe mensili sono regolate in base al sistema di riferimento del servizio del marchio Parking Relais. Tali importi possono essere indicizzati secondo la formula di indicizzazione prevista dall'accordo tra Île-de-France Mobilités e l'amministrazione aggiudicatrice e specificata al punto 5 del marchio Parking Relais.
Per facilitare questo calcolo, troverai l'indice Kn dell'anno in corso applicabile in base all'anno di etichettatura nei documenti scaricabili su questo sito.
Procedura per beneficiare delle sovvenzioni di funzionamento
Per giustificare la corretta attuazione del marchio, l'amministrazione aggiudicatrice deve inviare a Île-de-France Mobilités, entro il 30 giugno dell'anno N+1, la relazione di attività per l'anno N al fine di beneficiare delle due sovvenzioni di funzionamento:
- Il bonus qualità del servizio (S1)
- Il bonus presenze (S2),
Il bonus S2 può essere integrato dal sussidio di compensazione delle entrate (S3*) per i proprietari di progetti che applicano la tariffa zero euro per i titolari di un abbonamento annuale Navigo.
*Per la sovvenzione S3, il cliente può richiedere un anticipo per ogni anno di attività (anno N). L'anno successivo, tale importo sarà adeguato in base all'utilizzo effettivo registrato nel rapporto di attività inviato a Île-de-France Mobilités entro il 30 giugno dell'anno N+1.