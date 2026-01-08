I requisiti del marchio Parking Relais

Il marchio inquadra 8 principi di qualità del servizio volti a rendere i parcheggi disponibili nei Parkings Relais, strutture intermodali attraenti per i viaggiatori.

1 - L'identità Parking Relais

Il cliente che desidera ottenere il marchio deve rispettare la carta grafica definita da Île-de-France Mobilités al fine di migliorare la visibilità del servizio.

2 - Pulizia e manutenzione

Il cliente si impegna a mettere in atto procedure di gestione e manutenzione per offrire ai passeggeri attrezzature pulite, attraenti e piacevoli da usare.

3 - Sicurezza e protezione

L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a mantenere in buone condizioni i dispositivi di sicurezza del Parking Relais e a rispettare le norme di sicurezza antincendio.

4 - Accessibilità, accoglienza e informazione dei passeggeri

Il Parking Relais è accessibile a tutti i passeggeri e deve fornire loro informazioni visibili, leggibili e aggiornate in modo che possano effettuare il loro viaggio intermodale nelle migliori condizioni.

5 - Tariffe

Il cliente rispetta il tariffario definito dal marchio, a seconda del tipo di attrezzatura e della zona tariffaria Navigo.

Ha la possibilità di includere la tariffa zero euro per i viaggiatori con un abbonamento annuale Navigo attivo.

6 - Utilizzo del pass Navigo

Nella prospettiva di una visione MaaS, il pass Navigo deve essere utilizzato per accedere al Parking Relais.

7 - Multimodalità

A seconda delle ambizioni locali, il Parking Relais deve includere:

Parcheggi per biciclette,

Motocicli,

Carpooling e car sharing,

Ed essere dotato di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

8 - Trasparenza operativa

L'amministrazione aggiudicatrice comunica ogni anno a Île-de-France Mobilités tutti i dati operativi di cui dispone per beneficiare di sovvenzioni annuali di funzionamento.

Di seguito troverai tutti i documenti necessari per l'etichetta Parkings Relais :