Parking Relais, come funziona?

Quale prezzo nei Parkings Relais ?

I parcheggi sono disponibili a una tariffa mensile interessante negoziata per gli abbonati Navigo, che può anche arrivare fino a una "tariffa a zero euro" in alcuni parcheggi e nel limite dei posti disponibili.

Focus sulla tariffa zero euro

L'abbonamento a zero euro è istituito dal gestore del parcheggio (città o intercomunale di stabilimento). È riservato agli utenti con un abbonamento annuale idoneo caricato sul loro pass Navigo e che utilizzano regolarmente il Parking Relais (minimo 9 parcheggi di alimentazione al mese) e nel limite degli spazi disponibili con questo vantaggio tariffario *.

Come accedere alla tariffa a zero euro?

Poiché questi parcheggi non appartengono a Île-de-France Mobilités, il viaggiatore deve verificare con l'operatore del Parking Relais che desidera utilizzare per scoprire se questa offerta è disponibile.

Se questa offerta tariffaria è disponibile, l'abbonamento sarà stabilito dall'operatore non appena il viaggiatore avrà presentato una domanda di abbonamento che include la prova del suo abbonamento annuale Navigo**.

La tariffa a zero euro può essere annullata se l'abbonato utilizza il parcheggio meno di nove volte per prendere il treno nel mese e se il suo abbonamento annuale Navigo non è più attivo. Inoltre, l'abbonato deve dimostrare regolarmente la validità del suo pacchetto annuale. L'operatore informerà l'abbonato della procedura di risoluzione al momento della registrazione.

*Per ulteriori informazioni, si prega di contattare direttamente il gestore del parcheggio.

**Fino ad esaurimento posti.