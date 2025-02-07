No, gli agenti di polizia titolari di un abbonamento annuale gratuito non possono beneficiare dell'abbonamento Parkings Relais a zero euro. Perché?

La tariffa a zero euro è una misura storica a favore del potere d'acquisto degli abbonati più regolari al trasporto pubblico che pagano un abbonamento annuale idoneo e che non hanno altra scelta che prendere in prestito la propria auto personale per unirsi al treno.

L'accesso gratuito al Parkings Relais etichettato Île-de-France Mobilités viene mantenuto ogni sei mesi, con la prova di un abbonamento annuale idoneo e l'uso regolare del servizio.

Inoltre, essendo il Police Pass un biglietto di trasporto specifico per la professione e fornito gratuitamente per facilitare l'esercizio delle funzioni del titolare, non consente di beneficiare della tariffa a zero euro nei parcheggi etichettati. Tuttavia, gli interessati possono attivarsi per beneficiare di un abbonamento mensile al Parking Relais.