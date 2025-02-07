Un agente di polizia in possesso di un abbonamento annuale gratuito fornito dal suo datore di lavoro può beneficiare dell'abbonamento Zero Euro?
No, gli agenti di polizia titolari di un abbonamento annuale gratuito non possono beneficiare dell'abbonamento Parkings Relais a zero euro. Perché?
La tariffa a zero euro è una misura storica a favore del potere d'acquisto degli abbonati più regolari al trasporto pubblico che pagano un abbonamento annuale idoneo e che non hanno altra scelta che prendere in prestito la propria auto personale per unirsi al treno.
L'accesso gratuito al Parkings Relais etichettato Île-de-France Mobilités viene mantenuto ogni sei mesi, con la prova di un abbonamento annuale idoneo e l'uso regolare del servizio.
Inoltre, essendo il Police Pass un biglietto di trasporto specifico per la professione e fornito gratuitamente per facilitare l'esercizio delle funzioni del titolare, non consente di beneficiare della tariffa a zero euro nei parcheggi etichettati. Tuttavia, gli interessati possono attivarsi per beneficiare di un abbonamento mensile al Parking Relais.