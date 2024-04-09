FAQ:
Il marchio Parking Relais: proprietario del progetto
- Possiamo limitare il numero di abbonamenti Parkings Relais 0 € per gli utenti di pass idonei?
- Possiamo limitare gli abbonamenti Parking Relais 0 euro agli abbonati annuali Navigo residenti nel mio comune?
- Lo stesso abbonato può beneficiare del dispositivo in più Parking Relais della regione?
- Come viene applicata l'implementazione del sistema "tariffa zero euro" per un Park and Ride già in servizio?
- La tariffa mensile in un Parking Relais può essere impostata liberamente ed evolvere puntualmente?
- Come devo comunicare con gli utenti di Parking Relais ?
- Quali sono le regole di utilizzo relative all'accesso all'abbonamento a 0 €?
- Quali modalità per le due ruote motorizzate e le biciclette?
- Un Park and Ride etichettato può essere progettato con un mix di utilizzo?
- Un agente di polizia in possesso di un abbonamento annuale gratuito fornito dal suo datore di lavoro può beneficiare dell'abbonamento Zero Euro?