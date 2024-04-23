La tariffa mensile in un Parking Relais può essere impostata liberamente ed evolvere puntualmente?
Il marchio Parking Relais prevede un tariffario che specifica i massimali per la tariffa mensile per gli abbonati Navigo in base alla zona tariffaria e alla configurazione del Parking Relais (terra o struttura) in questione.
Nel caso di Parkings Relais con l'abbonamento a 0 €, la tariffa rimborsata da Île-de-France Mobilités deve essere coerente con il tariffario. Anche le tariffe per gli abbonamenti a pagamento devono rispettare questo piano tariffario.
Durante la durata dell'accordo operativo, può cambiare annualmente secondo la formula di indicizzazione.