Il mix di utilizzo è difficile da attuare, soprattutto tra ritirati e residenti, a causa della possibile tensione sulla disponibilità di posti negli orari di arrivo e partenza dei ritirati.

Questa soluzione può essere presa in considerazione se i pavimenti sono dedicati ad ogni utilizzo e non permeabili. In questo caso, il finanziamento di Île-de-France Mobilités è limitato alla parte di Parking Relais.

Su base giornaliera, tuttavia, un Parking Relais può ospitare una clientela oraria, senza superare l'occupazione del 20% degli spazi delle attrezzature.