Come viene applicata l'implementazione del sistema "tariffa zero euro" per un Park and Ride già in servizio?
L'attuazione dell'estensione degli abbonamenti a 0 euro richiede la contrattualizzazione di un emendamento.
Prima di tutto, il comune di stabilimento deve indicare il suo accordo per l'evoluzione del dispositivo. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette l'accordo per posta, allegando l'apposita deliberazione nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice che è una comunità.
Da lì, il dispositivo può essere istituito con un principio di retroattività (data menzionata nel progetto di modifica) il tempo della firma dell'emendamento.