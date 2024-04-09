Quali modalità per le due ruote motorizzate e le biciclette?
È lasciato alla scelta dei proprietari del progetto di fornire agli utenti spazi per queste modalità. In effetti, non vi è alcun obbligo di crearli se attualmente non esistono. Tuttavia, i nuovi progetti dovranno fornire lo spazio necessario per ospitare queste due modalità.
Vale a dire:
- Il prezzo per le due ruote motorizzate sarà compreso tra 0 € e 1/3 della tariffa massima delle auto.
- Il prezzo per le biciclette sarà compreso tra 0 € e 10 € (rimanendo inferiore o uguale a quello per le due ruote a motore).
- I veicoli a due ruote motorizzati e le biciclette non saranno idonei per i bonus (S1/S2).