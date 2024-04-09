Gli abbonamenti Parkings Relais a 0€ sono coperti da Île-de-France Mobilités entro il limite del numero totale di posti disponibili, per garantire la disponibilità di spazi per l'abbonato.

Tuttavia, i proprietari del progetto hanno la possibilità di overbooking e commercializzare l'equivalente del 110% della capacità del Parking Relais (ad esempio, per un Parking Relais con 100 posti, il cliente può commercializzare 110 abbonamenti a 0 € e Île-de-France Mobilités finanzia 100 abbonamenti annuali).

In alcuni casi specifici, il numero di abbonamenti a 0 € può essere limitato tra il 70% e il 100% del numero totale di posti auto del Parking Relais.