Al fine di facilitare e promuovere i viaggi in treno per i residenti dell'Ile-de-France nelle periferie interne, è stato creato il marchio Parking Relay .
Il suo obiettivo? Identifica i parcheggi nell'Île-de-France dove è possibile parcheggiare il tuo veicolo in modo rapido e sicuro, a pochi passi dalla stazione, beneficiando di una tariffa preferenziale.
I luoghi etichettati soddisfano i criteri di qualità del servizio stabiliti da Île-de-France Mobilités. Possono ospitare veicoli non autorizzati nella zona a basse emissioni (LEZ), consentendo ai viaggiatori di continuare il loro viaggio verso il cuore della regione con i mezzi pubblici.
Circa 23.305 posti auto in 79 parcheggi disponibili
Oggi, circa 23.305 posti auto soddisfano i criteri di qualità del servizio del marchio Île-de-France Mobilités, in 79 parcheggi in servizio.
Grazie al programma di investimenti avviato da Île-de-France Mobilités nel 2016, sono stati finanziati oltre 11.000 posti. Entro la fine del 2028 saranno disponibili 30.000 posti etichettati da Île-de-France Mobilités .
Etichettatura, una garanzia di servizio per i viaggiatori
- La garanzia di trovare un posto per gli abbonati;
- Un requisito di sicurezza (dispositivi anti-intrusione e anti-parcheggio selvaggio, protezione video, ecc.);
- Facile accesso con l'utilizzo del pass Navigo ;
- Posti riservati e strutture accessibili per le persone con mobilità ridotta ;
- Spazi per veicoli a due ruote e carpooler ;
- Punti di ricarica per veicoli elettrici.