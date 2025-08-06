Cos'è Parking Relais?

Gli abbonamenti Parking Relais facilitano l'accesso ai trasporti pubblici nelle periferie esterne con parcheggi custoditi a due passi dal treno.

Parcheggio Relais a Esbly in Seine-et-Marne (77)
Al fine di facilitare e promuovere i viaggi in treno per i residenti dell'Ile-de-France nelle periferie interne, è stato creato il marchio Parking Relay .

Il suo obiettivo? Identifica i parcheggi nell'Île-de-France dove è possibile parcheggiare il tuo veicolo in modo rapido e sicuro, a pochi passi dalla stazione, beneficiando di una tariffa preferenziale.

I luoghi etichettati soddisfano i criteri di qualità del servizio stabiliti da Île-de-France Mobilités. Possono ospitare veicoli non autorizzati nella zona a basse emissioni (LEZ), consentendo ai viaggiatori di continuare il loro viaggio verso il cuore della regione con i mezzi pubblici.

Circa 23.305 posti auto in 79 parcheggi disponibili

Oggi, circa 23.305 posti auto soddisfano i criteri di qualità del servizio del marchio Île-de-France Mobilités, in 79 parcheggi in servizio.

Grazie al programma di investimenti avviato da Île-de-France Mobilités nel 2016, sono stati finanziati oltre 11.000 posti. Entro la fine del 2028 saranno disponibili 30.000 posti etichettati da Île-de-France Mobilités .

Consulta la mappa dei Parcs Relais in Île-de-France

Etichettatura, una garanzia di servizio per i viaggiatori

  • La garanzia di trovare un posto per gli abbonati;
  • Un requisito di sicurezza (dispositivi anti-intrusione e anti-parcheggio selvaggio, protezione video, ecc.);
  • Facile accesso con l'utilizzo del pass Navigo ;
  • Posti riservati e strutture accessibili per le persone con mobilità ridotta ;
  • Spazi per veicoli a due ruote e carpooler ;
  • Punti di ricarica per veicoli elettrici.
E come funziona?