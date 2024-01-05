Trasporti nel 2024: le cose si stanno muovendo nell'Île-de-France
Trasporti in Île-de-France: le cose si stanno muovendo nel 2024!
- Novità in Essonne: l'autobus 100% elettrico Tzen4 servirà 5 comuni nel 2024
- La RER E arriva a Nanterre-la-Folie: estensione della linea verso ovest con 3 nuove stazioni: Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie
- Metro, automazione in funzione: treni automatizzati al 100% nel 2024 sulla linea 4 della metropolitana
- Le tue linee giocano le estensioni: la linea 11 della metropolitana viene estesa con 6 nuove stazioni tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier. Sulla linea 14, è possibile raggiungere l'aeroporto di Orly in 16 minuti da Olympiades e, a nord, la linea si estende fino a Saint-Denis Pleyel. Per quanto riguarda il T3b, collegherà la Porte d'Asnières e la Porte Dauphine.
- Nel 2024, convalida con il tuo iPhone in stazione.
- Nuovi treni, autobus e metropolitane: 170 treni e metropolitane nuovi o rinnovati nel 2024. 1.000 nuovi autobus in circolazione.
- Una rete sempre più accessibile: 40 stazioni saranno rese accessibili nel 2024, compresa la stazione di Saint-Denis.
Linea 4: metropolitana automatizzata al 100% nel gennaio 2024
Nel gennaio 2024, il 100% dei treni della linea 4 della metropolitana sarà automatizzato.
Meno attese tra due metropolitane, traffico fluido e un'offerta di trasporto adattata in tempo reale, buone notizie per i clienti abituali della linea metropolitana più trafficata dell'Île-de-France.
Tzen 4: una nuova linea di autobus 100% elettrici in Essonne
La nuova linea di autobus Tzen 4 circolerà tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes nel 2024.
Comodo, climatizzato e accessibile, sostituirà la linea 402.
Il Tzen 4 in cifre
- 5 comuni serviti in Essonne : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes
- Una linea accessibile al 100%
- 30 stazioni dotate di arredo urbano moderno, cerchi per biciclette, schermi informativi per i passeggeri in tempo reale e sistema di videosorveglianza
- Servizio continuo tra le 5:00 e l'1:00
La RER E arriva a Nanterre-La Folie nel 2024
L'estensione della RER E verso ovest è in arrivo.
La linea si estende a Nanterre-La Folie nella primavera del 2024, con 3 nuove stazioni - Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie, prima di continuare il suo percorso verso Mantes-la-Jolie, entro il 2026.
Percorso del prolungamento della RER verso ovest tra Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie
Le tue linee giocano gli straordinari
- M11 fino a Rosny-Bois-Perrier : la linea 11 della metropolitana continua il suo percorso con sei nuove stazioni tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier nell'aprile 2024
- M14 in rotta verso l'aeroporto di Orly : nel giugno 2024, è possibile raggiungere l'aeroporto di Orly in 16 minuti dalle Olimpiadi
- M14 fino a Saint-Denis Pleyel : nel giugno 2024 la linea si estende a nord fino a Saint-Denis Pleyel
- T3b : il tram arriva a Porte Dauphine nell'aprile 2024
Un treno della metropolitana alla stazione Mairie de Saint-Ouen sulla linea 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Comfort: veicoli nuovi e rinnovati sulle vostre linee
Nel 2024, il tuo trasporto si rinnova con:
- 170 treni e metropolitane nuovi o rinnovati
- e 1.000 nuovi autobus e pullman in circolazione
RER NG: un nuovo treno per la RER D
Dopo la sua entrata in servizio sulla linea E nel novembre 2023, la nuova RER NG arriverà sulla linea RER D nell'autunno 2024.
Nella primavera del 2024, convalida con il tuo iPhone
Presto, sarai in grado di convalidare in stazione con il tuo iPhone e Apple Watch, come già avviene per i telefoni con Android.
© Sylvain HOMO
Una rete sempre più accessibile
Nel 2024, 40 nuove stazioni saranno rese accessibili nell'Île-de-France, tra cui Saint-Denis.
Uno sconto Véligo Location per tutti gli abbonati al servizio Bike Parking
Sei abbonato al servizio Parking Vélo d'Île-de-France Mobilités ? Buone notizie.
Hai diritto a uno sconto di 3 euro sull'abbonamento mensile Véligo Location : il servizio di noleggio che ti consente di testare una bici elettrica a un prezzo vantaggioso per sei mesi.
© Yoann STOECKEL