La RER di nuova generazione è arrivata sulla linea E
Questo è tutto! Dal 13 novembre 2023, i passeggeri della linea RER E possono salire a bordo di un treno nuovo di zecca, la RER NG (per "New Generation"), pochi mesi prima di quelli della linea RER D, che lo scopriranno entro la fine del 2024.
L'opportunità di rivedere una politica ambiziosa guidata da Île-de-France Mobilités e dai suoi partner per trasformare la rete RER nella regione Ile-de-France verso un maggiore comfort e affidabilità.
RER NG: un treno, diverse sfide
Affidabile, più responsabile e confortevole: il nuovo treno delle linee E e D è una soluzione concreta alle sfide legate all'aumento dell'utenza sulla rete e alla trasformazione delle esigenze dei passeggeri nel trasporto pubblico, punto centrale della qualità della vita nelle aree urbane.
La RER NG, in poche parole chiave
- Creare spazio : di fronte al costante aumento delle presenze, la RER NG ha ridisegnato i suoi spazi per offrire un treno spazioso, modulare e aperto lungo tutta la sua lunghezza per facilitare la circolazione a bordo.
- Accessibile a tutti : la RER NG è un treno accessibile al 100% con molte porte allargate e varie aree di attesa , molte delle quali riservate a persone con disabilità e sedie a rotelle.
- Innovazione : luci a LED che si adattano ai diversi momenti della giornata, informazioni in tempo reale e connesse ai passeggeri, porte USB e climatizzazione intelligente: la RER NG integra naturalmente la tecnologia nel suo design per il comfort di tutti.
- Risparmiare tempo : al fine di aumentare il numero di treni all'ora e guadagnare in affidabilità, la RER NG sarà dotata del processo NExTEO : uno strumento di automazione del controllo che migliorerà la puntualità e le prestazioni.
Una rete in piena trasformazione
L'arrivo di questo nuovo treno sulle linee E e D non è il risultato di un'iniziativa isolata, ma una pietra alla costruzione di una rete RER in piena trasformazione nell'Île-de-France:
- Prolungamento della RER E tra Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie (progetto Eole),
- Installazione di NExTEO : uno strumento per automatizzare il controllo e le prestazioni sulle RER B, D ed E,
- Oppure l'arrivo di 146 treni MI20, la nuova RER B entro il 2025.
L'ordine progressivo di 255 convogli lanciato nel 2015 fa quindi parte di una politica di rinnovamento e rinnovamento massiccio dei treni nell'Île-de-France, guidata da Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, per migliorare il comfort dei passeggeri e aumentare la regolarità dei treni sulle linee.