La RER di nuova generazione è arrivata sulla linea E

Una rete in piena trasformazione

L'arrivo di questo nuovo treno sulle linee E e D non è il risultato di un'iniziativa isolata, ma una pietra alla costruzione di una rete RER in piena trasformazione nell'Île-de-France:

Prolungamento della RER E tra Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie (progetto Eole),

Installazione di NExTEO : uno strumento per automatizzare il controllo e le prestazioni sulle RER B, D ed E,

Oppure l'arrivo di 146 treni MI20, la nuova RER B entro il 2025.

L'ordine progressivo di 255 convogli lanciato nel 2015 fa quindi parte di una politica di rinnovamento e rinnovamento massiccio dei treni nell'Île-de-France, guidata da Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, per migliorare il comfort dei passeggeri e aumentare la regolarità dei treni sulle linee.