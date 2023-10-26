NExTEO, un nuovo strumento per migliorare la puntualità della RER B e D

Cos'è NExTEO?

Il finanziamento dello strumento NExTEO sulle linee RER B e D è stato appena votato. Ma cos'è NExTEO?

NExTEO è uno strumento di segnalamento e controllo del traffico per automatizzare parte del controllo del treno assistendo il macchinista in frenata e accelerazione.

Il suo processo migliora le prestazioni dell'infrastruttura e dei treni , guadagnando da 3 a 4 punti di puntualità sulle linee attrezzate.