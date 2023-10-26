NExTEO, un nuovo strumento per migliorare la puntualità della RER B e D
Cos'è NExTEO?
Il finanziamento dello strumento NExTEO sulle linee RER B e D è stato appena votato. Ma cos'è NExTEO?
NExTEO è uno strumento di segnalamento e controllo del traffico per automatizzare parte del controllo del treno assistendo il macchinista in frenata e accelerazione.
Il suo processo migliora le prestazioni dell'infrastruttura e dei treni , guadagnando da 3 a 4 punti di puntualità sulle linee attrezzate.
Perché implementare NExTEO sulle linee RER B e D?
Dopo una prima fase di test sull'estensione della RER E, NExTEO sta preparando il suo arrivo su due nuove linee.
Candidati ideali, la RER B e D sono tra le linee più trafficate della rete Île-de-France Mobilités con oltre 1 milione di passeggeri giornalieri sulla B e 650.000 passeggeri sulla D. Una presenza già significativa, che segna un costante aumento da 10 anni con un +3% di presenze aggiuntive ogni anno.
Il tunnel tra Châtelet e Gare du Nord, un punto teso per la RER B e D
Nel tunnel tra Châtelet e Gare du Nord le due linee si intersecano, costringendole a osservare uno spazio di sicurezza che influisce fortemente sulla puntualità.
L'automazione del traffico nel tunnel grazie a NExTEO consentirà di fluidificare il traffico, aumentare il numero di treni all'ora e quindi migliorare il servizio verso il nord dell'Ile-de-France.
NExTEO, un'iniziativa che fa parte della politica di miglioramento RER B e D
Il finanziamento di NExTEO fa parte di un piano di investimenti globale e massiccio lanciato da Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France con il sostegno dello Stato, per migliorare la qualità del servizio su entrambe le linee:
- Treni nuovi, confortevoli e più efficienti (RER NG e MI 20),
- Nuovo centro di comando unico per migliorare la gestione di entrambe le linee
- O adattamenti delle infrastrutture esistenti...
L'obiettivo? Migliorare la qualità del servizio e le condizioni di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France, in modo rapido e concreto, su queste due linee del futuro.
Quando verrà implementato NExTEO sulle linee B e D?
L'implementazione di NExTEO richiede un periodo significativo di test e implementazione, sia sull'infrastruttura che sui treni.
La messa in servizio del processo è prevista, al più tardi, nel 2031 nel tunnel Châtelet - Gare du Nord e nel 2033, sull'intero perimetro.
Un'operazione da 967 milioni di euro per l'equipaggiamento delle infrastrutture di rete esistenti, finanziata per il 70% dalla Regione Île-de-France e per il 30% dallo Stato, con una partecipazione di 35 milioni di euro da parte degli operatori (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs e RATP), integrata da 239 milioni di euro, necessari per l'equipaggiamento dei treni, finanziati da Île-de-France Mobilités.