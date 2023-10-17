Migliorare la puntualità sulla RER B: un piano d'azione in 14 punti

Dal 2015, la linea RER B ha registrato un calo della qualità del servizio, sia dal punto di vista della puntualità dei treni che del ripetersi di malfunzionamenti, influenzando le condizioni di viaggio di migliaia di residenti dell'Ile-de-France.

Per comprendere meglio le fonti di malfunzionamento e ripristinare una qualità del servizio che soddisfi le esigenze dei passeggeri: Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, ha incaricato Yves Ramette (esperto ferroviario ed ex CEO di RATP) insieme a due uffici di progettazione specializzati (Setec e Rail Concept) di effettuare un audit.

L'obiettivo? Studiare il problema, identificarne le cause e mettere in atto un piano d'azione concreto per ripristinare il traffico fluido sulla linea e migliorare la puntualità del +1% ogni anno.

Audit sulla RER B: un'iniziativa integrata in una massiccia politica di miglioramento

L'audit, commissionato nel marzo 2023, fa parte di una massiccia politica di investimenti guidata da Île-de-France Mobilités per migliorare le condizioni di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France sulla linea B, la seconda linea più trafficata in Europa (+ 1 milione di passeggeri al giorno).

Con lo stesso obiettivo, 3,5 miliardi di euro sono già stati investiti in varie azioni, tra cui l'ordine di 146 nuovi e più efficienti treni sulla RER B (MI20) e l'implementazione del processo "NExTEO", un sistema di segnalamento e controllo del traffico che consente una migliore affidabilità e un guadagno in termini di puntualità sulla linea.