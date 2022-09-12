Linea 4: via all'automazione

Automatizzare la linea 4, ma perché?

La linea 4 sarà la terza linea automatica della rete metropolitana dell'Ile-de-France. Ma perché automatizzare la metropolitana? I vantaggi di una linea automatica – come le linee 1, 14 e ora 4 – sono molteplici:

Aumento della capacità di trasporto

Adattamento dell'offerta in tempo reale

Intervalli ridotti tra due treni

Maggiore sicurezza e regolarità

Personale sul campo al servizio dei passeggeri

Risposta rapida quando necessario grazie a una supervisione continua

Il costo della sua automazione rappresenta un investimento di circa 470 milioni di euro, finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.