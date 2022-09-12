Linea 4: via all'automazione
Metro linea 4 automatica? Questa è già una realtà!
Dal 2022, puoi persino prenderli in prestito. Navette automatiche vi trasportano tra Bagneux e Porte de Clignancourt.
Questa linea, la più trafficata della rete Île-de-France Mobilités, che collega Porte de Clignancourt a Bagneux, entra in una nuova era con metropolitane automatiche al 100% nel 2024!
Automatizzare la linea 4, ma perché?
La linea 4 sarà la terza linea automatica della rete metropolitana dell'Ile-de-France. Ma perché automatizzare la metropolitana? I vantaggi di una linea automatica – come le linee 1, 14 e ora 4 – sono molteplici:
- Aumento della capacità di trasporto
- Adattamento dell'offerta in tempo reale
- Intervalli ridotti tra due treni
- Maggiore sicurezza e regolarità
- Personale sul campo al servizio dei passeggeri
- Risposta rapida quando necessario grazie a una supervisione continua
Il costo della sua automazione rappresenta un investimento di circa 470 milioni di euro, finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Quali metropolitane automatiche sulla linea 4?
Una volta completamente automatizzata, entro la fine del 2023, la linea 4 opererà tre generazioni di materiale rotabile automatico:
- MP89 e MP05 a guida autonoma, materiali storici della linea 14
- le nuove apparecchiature automatiche MP14 (già in funzione sulla linea 14)
La progressiva automazione della rete Île-de-France Mobilités
L'automazione della linea 4 della metropolitana viene dopo quella della linea 1. La linea 14 è automatica dalla sua apertura nel 1998.
Nel 2022 è la volta della metro 13 a vedere la sua linea automatizzata, con l'arrivo dei primi treni nel 2027.
Anche le future linee 15, 16, 17 e 18 sarannoutomatiche non appena saranno messe in servizio.