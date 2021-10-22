Studio Airparif: nell'Île-de-France gli autobus inquinano meno

Autobus diesel, autobus ibridi e autobus a metano: tutti testati

Lo studio Airparif è stato condotto su 1600 viaggi in condizioni reali di traffico e utilizzo : con passeggeri, condizioni meteorologiche variabili, su linee parigine ma anche anelli piccoli e grandi, tenendo conto delle particolari emissioni dovute alle partenze a freddo.

Sono stati testati 28 autobus con diversi standard e tecnologie : Euro IV Diesel, Euro VI Diesel, Euro VI ibridi ed Euro VI CNG (gas naturale compresso). Gli autobus Euro V non sono stati deliberatamente inclusi nell'ambito dello studio, in quanto non vi è stata alcuna svolta tecnologica significativa tra i veicoli Euro IV ed Euro V.