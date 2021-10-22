Studio Airparif: nell'Île-de-France gli autobus inquinano meno
Uno studio su larga scala, in condizioni reali
Autobus meno inquinanti nell'Île-de-France? Questo sta diventando una realtà. È Airparif che lo afferma ed è Île-de-France Mobilités che si impegna a farlo.
Per due anni, l'istituto ha condotto uno studio su larga scala per misurare, in condizioni operative reali, il tasso di emissione di inquinanti atmosferici da parte degli autobus nella regione di Parigi.
Il risultato? Meno inquinanti, è quantificato!
I risultati di questo studio: una riduzione di circa un terzo delle emissioni annuali di ossidi di azoto (NOx) e particolato allo scarico (PN) e di meno del 5% delle emissioni di CO2 degli autobus.
Questi dati incoraggianti possono essere spiegati dalla politica di sostituzione degli autobus più inquinanti condotta da Île-de-France Mobilités.
La sostituzione tra il 2014 e il 2020 da parte di Île-de-France Mobilités di oltre 2.000 autobus (Euro II, III e IV) su una flotta iniziale di oltre 9.000 veicoli con autobus più recenti (autobus Euro VI, ibridi, CNG ed elettrici) haridotto le emissioni annuali di ossidi di azoto (NOx), particolato allo scarico (PN) di circa un terzo e le emissioni di CO2 degli autobus di meno del 5%.
Allo stesso tempo, l'offerta di trasporto si è ampliata con oltre 1.000 autobus recenti aggiuntivi.
Autobus diesel, autobus ibridi e autobus a metano: tutti testati
Lo studio Airparif è stato condotto su 1600 viaggi in condizioni reali di traffico e utilizzo : con passeggeri, condizioni meteorologiche variabili, su linee parigine ma anche anelli piccoli e grandi, tenendo conto delle particolari emissioni dovute alle partenze a freddo.
Sono stati testati 28 autobus con diversi standard e tecnologie : Euro IV Diesel, Euro VI Diesel, Euro VI ibridi ed Euro VI CNG (gas naturale compresso). Gli autobus Euro V non sono stati deliberatamente inclusi nell'ambito dello studio, in quanto non vi è stata alcuna svolta tecnologica significativa tra i veicoli Euro IV ed Euro V.
Quali leve per ridurre le emissioni?
Lo studio condotto da Airparif ha identificato diversi fattori che influenzano le emissioni inquinanti.
- La tecnologia di propulsione del veicolo - ed è su questa importante leva che Île-de-France Mobilités interviene sostituendo eventualmente tutti i suoi autobus diesel con autobus elettrici o BioNGV
- I diversi sistemi di controllo dell'inquinamento, le loro impostazioni e manutenzione: il funzionamento non ottimale dei sistemi di controllo dell'inquinamento può causare emissioni di NOx o NO2 da 10 a 100 volte superiori. Questa situazione, molto raramente riscontrata durante lo studio, può portare a una grande variabilità delle emissioni
- Temperatura di scarico : se troppo bassa, può impedire al sistema di controllo delle emissioni di funzionare in modo ottimale e quindi aumentare le emissioni di NOx
- Temperatura ambiente e avviamento a freddo : con un motore freddo o un motore caldo a bassa temperatura ambiente, le condizioni di combustione e di funzionamento dei sistemi di controllo dell'inquinamento non sono sempre ottimali, con conseguente aumento delle emissioni di NOx. Una bassa temperatura ambiente può anche prolungare il tempo di avviamento a freddo
- Modalità di guida : una guida meno fluida può causare maggiori emissioni di CO2 e particolato. Tuttavia, i nuovi veicoli sono generalmente meno influenzati da questo parametro.
Ci vediamo nel 2022
Per garantire che ci siano sempre meno autobus inquinanti sulle strade dell'Île-de-France, l'azione di Île-de-France Mobilités a favore del miglioramento della qualità dell'aria continua con il rinnovo dei veicoli che continua. Un impegno a lungo termine i cui ultimi risultati, misurati ancora una volta da Airparif, saranno svelati nel primo trimestre del 2022.