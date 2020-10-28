L'applicazione Vianavigo si sta evolvendo!

Nota: nel gennaio 2021, Vianavigo è diventata l'applicazione Île-de-France Mobilités!

Una nuovissima schermata iniziale, solo per te

La schermata iniziale dell'applicazione Vianavigo offre ora un pannello dinamico per avere facilmente tutte le informazioni necessarie. Prossimi passaggi alle tue fermate preferite, viaggi salvati... Sta a te decidere cosa è più importante per te e accedervi direttamente dalla tua home page.

Nella parte superiore di questa nuova homepage, la funzione "intorno a me" ti supporterà ovunque tu sia nell'Île-de-France. Una semplice pressione su questa mappa e scoprirai tutte le stazioni e le fermate situate nelle vicinanze, ma anche le stazioni Vélib' o i parcheggi per biciclette. Naturalmente, puoi filtrare la tua ricerca in base alla modalità di trasporto che preferisci: RER, treno, metropolitana, tram, autobus, bici o carpooling.