L'applicazione Vianavigo si sta evolvendo!
Nota: nel gennaio 2021, Vianavigo è diventata l'applicazione Île-de-France Mobilités!
Una nuovissima schermata iniziale, solo per te
La schermata iniziale dell'applicazione Vianavigo offre ora un pannello dinamico per avere facilmente tutte le informazioni necessarie. Prossimi passaggi alle tue fermate preferite, viaggi salvati... Sta a te decidere cosa è più importante per te e accedervi direttamente dalla tua home page.
Nella parte superiore di questa nuova homepage, la funzione "intorno a me" ti supporterà ovunque tu sia nell'Île-de-France. Una semplice pressione su questa mappa e scoprirai tutte le stazioni e le fermate situate nelle vicinanze, ma anche le stazioni Vélib' o i parcheggi per biciclette. Naturalmente, puoi filtrare la tua ricerca in base alla modalità di trasporto che preferisci: RER, treno, metropolitana, tram, autobus, bici o carpooling.
Con i prossimi passaggi in tempo reale, risparmi tempo
Per poter adattare il tuo percorso in base alle condizioni del traffico, l'applicazione Vianavigo offre ora percorsi che includono orari di passaggio in tempo reale, e questo sulla maggior parte della rete di trasporto, sia che tu viva a Parigi, Bondy o Melun.
Infatti, se i prossimi passaggi in tempo reale erano già disponibili sulle versioni precedenti di Vianavigo, ora sono disponibili per più linee, soprattutto nelle periferie esterne, quindi approfittane!
Oltre ad essere accessibili direttamente dalla schermata iniziale per le tue fermate preferite, i passaggi futuri verranno visualizzati anche durante la ricerca del percorso in modo da poter prendere il percorso più adatto al momento della ricerca.
E perché non modi di trasporto alternativi?
Per aiutarti a raggiungere la tua destinazione, ti verranno proposte anche soluzioni alternative. Tra questi, biciclette self-service o carpooling. Tante soluzioni economiche, user-friendly ed ecologiche che ti faranno risparmiare tempo nei tuoi spostamenti, siano essi quotidiani (casa-lavoro) o occasionali. Queste modalità di trasporto offrono anche soluzioni in caso di interruzioni sulla linea.
Come promemoria, Île-de-France Mobilités lavora in partnership con i più grandi attori francesi del settore (BlaBlaLines, Karos, Klaxit e OuiHop per viaggi nell'Île-de-France, Boogi, Clem', Rezo Pouce e Covoit'ici per viaggi effettuati in territori specifici come l'altopiano di Roissy, Yvelines o Vexin).
I tuoi piani, anche offline
Trova tutte le mappe della rete di trasporto pubblico in un clic! Gli appassionati di mappe possono navigare offline sulla mappa dei trasporti regionali o scaricare e visualizzare tutte le mappe regionali e locali.
Informazioni dettagliate sui passeggeri tramite i feed di Twitter
Sempre nel raggio delle innovazioni, l'aggiunta dei feed Twitter delle linee che li hanno ti permetterà di essere informato di eventuali interruzioni e lavori – in corso o a venire – sul tuo percorso.
La sezione Acquisti interessati
Da più di un anno è possibile acquistare i biglietti di trasporto dal proprio smartphone e caricarli direttamente sul proprio pass Navigo. Anche questa funzione si sta evolvendo, con la possibilità di pagare i tuoi acquisti direttamente tramite Samsung Pay. Se hai un telefono compatibile e l'app Samsung Pay, ora puoi usarlo per pagare i tuoi biglietti di trasporto in Vianavigo con un clic.
Con l'applicazione Vianavigo, puoi anche convalidare con il tuo smartphone (che quindi sostituisce il tuo pass). Ora puoi visualizzare facilmente le ultime tre convalide. Durante una convalida recente, quest'ultimo viene visualizzato anche in una notifica per confermare che è stato preso in considerazione.
Un nuovo design adattato a quello della rete di trasporto dell'Ile-de-France
Infine, scoprirai modifiche grafiche sia sull'applicazione che sulla versione web di Vianavigo. Proprio come i tuoi autobus o le tue metropolitane, l'applicazione assume i colori di Île-de-France Mobilités che consentono di standardizzare l'intera rete dell'Île-de-France.
La segnaletica non è da meno, con la comparsa di nuovi pittogrammi dedicati alle diverse modalità di trasporto. Questa segnaletica, sviluppata sulla base di numerosi studi sui passeggeri, viene gradualmente implementata sulla rete.
L'obiettivo di Île-de-France Mobilités: facilitare la comprensione e la lettura da parte dei viaggiatori in tutta l'Île-de-France disponendo di un unico riferimento grafico.
Nel gennaio 2021, l'applicazione Vianavigo ha adottato un nuovo nome: Île-de-France Mobilités. La versione web è entrata anche a far parte del sito web di Île-de-France Mobilités tramite la sezione Me Move. In questa occasione, la funzione di ricarica del pass da smartphone è stata resa disponibile su iPhone: