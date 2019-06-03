I biglietti di trasporto nell'Île-de-France si stanno evolvendo
Navigo Easy
Dedicato ai viaggiatori occasionali, il Navigo Easy è un pass contactless per caricare i biglietti e alcuni pacchetti brevi. Accessibile a tutti e senza impegno, puoi caricare i tuoi libretti di biglietti, biglietti aeroportuali, pacchetti vari ecc ... sullo stesso supporto. Non essendo nominativo, può essere prestato ad altre persone.
Il pass Navigo Easy è disponibile presso le biglietterie delle stazioni dell'Île-de-France.
Il Navigo su smartphone
Il pass Navigo e alcuni biglietti sono ora disponibili su smartphone!
Questo servizio è disponibile sia su smartphone Android dotati di scheda SIM con funzione NFC, tramite l'applicazione Vianavigo, sia su alcuni smartphone Samsung che integrano un chip sicuro che consente la memorizzazione dei biglietti. Questo servizio si aggiunge ai biglietti di cartone e al pass Navigo, non li sostituisce ma offre un servizio più adatto ai nuovi usi.
Lo sapevate? L'applicazione Vianavigo ti consente anche di acquistare biglietti di trasporto e caricarli sul tuo smartphone!
Troverai tutte le informazioni sui biglietti di trasporto per smartphone nella pagina dedicata.
Navigo Liberté +
Il Navigo Liberté+ è un nuovo pacchetto per viaggiare in piena libertà: permette di viaggiare con i mezzi di trasporto e di essere addebitato il mese successivo per i viaggi effettivamente effettuati.
Niente più attese allo sportello e alle biglietterie automatiche per acquistare biglietti o ricaricare! Inoltre, i collegamenti saranno gratuiti tra autobus e metropolitana o tram e metropolitana.
È inizialmente distribuito sul perimetro geografico del biglietto T+ (metro, autobus, tram e RER a Parigi), sulla funicolare di Montmartre, Tzen, OrlyBus e RoissyBus.
Sei interessato a Navigo Liberté +? Trova tutte le informazioni su Navigo Liberté+ o abbonati direttamente a Navigo Liberté +!
Più affidabile ed ecologico del biglietto magnetico
Gettato in strada, un biglietto della metropolitana impiega un anno per decomporsi, tanto quanto un mozzicone di sigaretta. Ogni anno vengono venduti 550 milioni di biglietti. Navigo Liberté + e Easy permetteranno di sostituire la vendita di biglietti di cartone e di ridurne massicciamente il numero. Hanno anche il vantaggio di non smagnetizzarsi.
Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa dedicato a Navigo Liberté+ e Navigo Easy.
Per rimanere informati sullo Smart Navigo, non esitate ad iscrivervi alla newsletter del sito actus.lab.vianavigo.com.
Vedi anche: il biglietto SMS per gli autobus delle periferie
Dal 1 settembre 2018, l'acquisto di un biglietto dell'autobus nelle periferie esterne può essere effettuato tramite il telefono e senza bisogno di resto: inviando un codice, riceverai un biglietto sotto forma di SMS e ti verrà addebitato direttamente sulla bolletta del cellulare.
Questo esperimento si è svolto su 8 reti di autobus nelle periferie esterne e per un periodo di 15 mesi. Il biglietto SMS è ora disponibile per tutti gli autobus in Île-de-France.
Per saperne di più: Ticket SMS.