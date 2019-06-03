I biglietti di trasporto nell'Île-de-France si stanno evolvendo

Navigo Liberté +

Il Navigo Liberté+ è un nuovo pacchetto per viaggiare in piena libertà: permette di viaggiare con i mezzi di trasporto e di essere addebitato il mese successivo per i viaggi effettivamente effettuati.

Niente più attese allo sportello e alle biglietterie automatiche per acquistare biglietti o ricaricare! Inoltre, i collegamenti saranno gratuiti tra autobus e metropolitana o tram e metropolitana.

È inizialmente distribuito sul perimetro geografico del biglietto T+ (metro, autobus, tram e RER a Parigi), sulla funicolare di Montmartre, Tzen, OrlyBus e RoissyBus.

Sei interessato a Navigo Liberté +? Trova tutte le informazioni su Navigo Liberté+ o abbonati direttamente a Navigo Liberté +!