RER NG: scopri la futura RER E nelle stazioni di Magenta e Haussmann Saint-Lazare

Dal 3 ottobre 2023, i corridoi della stazione Haussmann Saint-Lazare (nel 9 ° arrondissement di Parigi) e Magenta (nel 10 ° arrondissement di Parigi), sono stati trasformati in una mostra immersiva per farti sperimentare, in anteprima, il futuro della RER E.

Nuovi treni, nuove stazioni, percorrendo i corridoi, potrai scoprire:

  •  La RER NG, il treno di nuova generazione che accoglierà i suoi primi passeggeri nell'inverno 2023 sulla linea E e alla fine del 2024 sulla linea D,
  • Le tre nuove stazioni della linea E (Neuilly Porte Maillot, La Défense - Grande Arche e Nanterre - La Folie) in costruzione sul prolungamento occidentale tra le stazioni di Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie, il futuro capolinea.

L'estensione della RER E in cifre

L'arrivo della RER NG e l'avanzamento dei lavori per estendere la RER E verso ovest (progetto Éole) segnano il desiderio comune di Île-de-France Mobilités e dei suoi partner di migliorare il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa confortevole ed efficiente alla RER A (la cui sezione centrale è satura nelle ore di punta).

Il progetto in alcune cifre chiave :

  • 55 km di estensione verso ovest
  • 620.000 passeggeri giornalieri
  • 3 nuove stazioni
  • 9 stazioni modernizzate
  • 40 minuti tra La Défense e Mantes-la-Jolie (per viaggi semi-diretti)
  • 2 milioni di posti di lavoro serviti
Mappa del prolungamento della linea RER E fino a Mantes-la-Jolie
