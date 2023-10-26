RER NG: scopri la futura RER E nelle stazioni di Magenta e Haussmann Saint-Lazare

L'estensione della RER E in cifre

L'arrivo della RER NG e l'avanzamento dei lavori per estendere la RER E verso ovest (progetto Éole) segnano il desiderio comune di Île-de-France Mobilités e dei suoi partner di migliorare il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa confortevole ed efficiente alla RER A (la cui sezione centrale è satura nelle ore di punta).

Il progetto in alcune cifre chiave :