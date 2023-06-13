Fête de la musique 2025: tariffa unica e linee aperte tutta la notte

Treni, tram e RER

Oltre alle 5 linee RER (A, B, C, D ed E), alla fine del servizio abituale, è possibile utilizzare le linee Transilien H, J, L, N, P e R (ma, solo tra Melun e Montereau) e la linea del tram T4, tutta la notte (tra Aulnay-sous-Bois, Bondy e l'ospedale di Montfermeil).