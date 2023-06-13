Fête de la musique 2025: tariffa unica e linee aperte tutta la notte
Viaggia senza contare con il pacchetto Fête de la Musique a 4,20 €!
Anche quest'anno, sfrutta al massimo la Fête de la Musique con un pacchetto speciale e illimitato (prezzo: 4,20 euro).
Cosa c'è di speciale? Ti consente di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutte le reti dell'Île-de-France (tranne Orlyval), dal 21 giugno dalle 17:00 alle 7:00 del giorno successivo, il 22 giugno.
Hai un abbonamento Navigo o Imagine R?
Niente panico! Puoi utilizzare l'abbonamento come gli altri giorni.
Come posso acquistare il pacchetto Fête de la Musique?
- su un pass Navigo Easy da un distributore automatico (in stazione o stazione) o dall'applicazione IDF Mobilités
- oppure caricalo (e utilizzalo!) direttamente dall'app IDF Mobilitéssu telefoni Android o iPhone compatibili (non disponibili in Apple Maps)
Quali linee rimangono aperte la notte della Fête de la Musique?
Per la Fête de la Musique: metropolitane, RER, treni, tram e autobus notturni saranno i tuoi migliori amici per goderti appieno i numerosi concerti.
Metro e RER
5 linee RER (A, B, C, D ed E), 6 linee della metropolitana (1, 2, 4, 6, 9 e 14) continueranno a servire alcune stazioni oltre alla fine del servizio abituale (domenica 22 intorno alle 00:30).
Attenzione però, non tutti gli ingressi a queste stazioni saranno necessariamente aperti.
Saranno servite tutte le stazioni RER A, B ed E (tra Gare de l'Est e Chelles, Gare de l'Est e Tournan).
Treni, tram e RER
Oltre alle 5 linee RER (A, B, C, D ed E), alla fine del servizio abituale, è possibile utilizzare le linee Transilien H, J, L, N, P e R (ma, solo tra Melun e Montereau) e la linea del tram T4, tutta la notte (tra Aulnay-sous-Bois, Bondy e l'ospedale di Montfermeil).
- Si noti che questi sono autobus che effettueranno il collegamento tra Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Le frequenze sono diverse a seconda delle linee.
Autobus notturno
La rete di autobus notturni, in servizio dalle 0:30 alle 5:30, sarà adattata quella notte in base ai vincoli di traffico, ai perimetri di sicurezza e in aggiunta alla rete ferroviaria (treno, RER, metropolitana).