Fête de la musique 2025: tariffa unica e linee aperte tutta la notte

Viaggia senza contare con il pacchetto Fête de la Musique a 4,20 €!

Anche quest'anno, sfrutta al massimo la Fête de la Musique con un pacchetto speciale e illimitato (prezzo: 4,20 euro).

Cosa c'è di speciale? Ti consente di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutte le reti dell'Île-de-France (tranne Orlyval), dal 21 giugno dalle 17:00 alle 7:00 del giorno successivo, il 22 giugno.

Hai un abbonamento Navigo o Imagine R?

Niente panico! Puoi utilizzare l'abbonamento come gli altri giorni.

Come posso acquistare il pacchetto Fête de la Musique?

  • su un pass Navigo Easy da un distributore automatico (in stazione o stazione) o dall'applicazione IDF Mobilités
  • oppure caricalo (e utilizzalo!) direttamente dall'app IDF Mobilitéssu telefoni Android o iPhone compatibili (non disponibili in Apple Maps)

Per poter guardare questo video, è necessario

Quali linee rimangono aperte la notte della Fête de la Musique?

Per la Fête de la Musique: metropolitane, RER, treni, tram e autobus notturni saranno i tuoi migliori amici per goderti appieno i numerosi concerti.

Metro e RER

5 linee RER (A, B, C, D ed E), 6 linee della metropolitana (1, 2, 4, 6, 9 e 14) continueranno a servire alcune stazioni oltre alla fine del servizio abituale (domenica 22 intorno alle 00:30).

Attenzione però, non tutti gli ingressi a queste stazioni saranno necessariamente aperti.

Saranno servite tutte le stazioni RER A, B ed E (tra Gare de l'Est e Chelles, Gare de l'Est e Tournan).

Linee della metropolitana e della RER in servizio a Parigi, la notte del 21 giugno 2025

Treni, tram e RER

Oltre alle 5 linee RER (A, B, C, D ed E), alla fine del servizio abituale, è possibile utilizzare le linee Transilien H, J, L, N, P e R (ma, solo tra Melun e Montereau) e la linea del tram T4, tutta la notte (tra Aulnay-sous-Bois, Bondy e l'ospedale di Montfermeil).

  • Si noti che questi sono autobus che effettueranno il collegamento tra Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Le frequenze sono diverse a seconda delle linee.
Mappa e frequenze delle linee ferroviarie, RER e tram in servizio la notte del 21 giugno 2025

Autobus notturno

La rete di autobus notturni, in servizio dalle 0:30 alle 5:30, sarà adattata quella notte in base ai vincoli di traffico, ai perimetri di sicurezza e in aggiunta alla rete ferroviaria (treno, RER, metropolitana).

Linee Noctilien in servizio nella notte del 21 giugno 2025