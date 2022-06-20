Fête de la musique 2022: tariffa unica e linee aperte tutta la notte
Viaggia senza contare con il pacchetto Fête de la Musique a 3,50 €!
Anche quest'anno, Île-de-France Mobilités offre un pacchetto speciale a 3,50 euro.
Puoi caricare questo pacchetto:
- su un pass Navigo Easy da un distributore automatico; alla stazione o alla stazione
- oppure caricalo (e utilizzalo!) direttamente dall'app Île-de-France Mobilités con il tuo telefono Android compatibile
Cosa c'è di speciale? È semplice! Ti permetterà di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutte le reti dell'Île-de-France (tranne Orlyval), e questo dal 21 giugno dalle 17:00 fino alle 7:00 del giorno successivo.
- Hai un abbonamento Navigo o Imagine R? Niente panico! I pacchetti abituali e biglietti di trasporto rimangono naturalmente validi alle stesse condizioni degli altri giorni.
Sfrutta al massimo la tua serata con i trasporti aperti tutta la notte!
Per il festival musicale, dimentica il permesso di mezzanotte! Infatti, il 21 giugno viene istituito un servizio notturno : metropolitane, treni, RER, tram e autobus Noctilien saranno i tuoi migliori amici per goderti appieno i numerosi concerti.
Metro e RER
4 linee RER (A, B, C e D), 6 linee della metropolitana (1, 2, 5, 6, 9 e 14) continueranno a servire alcune stazioni alla fine del consueto servizio del martedì (intorno alle 00:30). Attenzione però, non tutti gli ingressi a queste stazioni saranno necessariamente aperti.
Treni, tram e RER
Oltre alle 4 linee RER (A, B, C e D), alla fine del solito servizio è possibile utilizzare le linee Transilien H, J, N, P e R (ma, questa, solo tra Melun e Montereau) per tutta la notte.
- Si noti che questi sono autobus che effettueranno il collegamento tra Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Le frequenze sono diverse a seconda delle linee.
Il tram T4 correrà tra Bondy e Aulnay sous Bois.
Autobus Noctilien
La rete Noctilien, in servizio dalle 0:30 alle 5:30, sarà adattata quella notte in base ai vincoli di traffico, ai perimetri di sicurezza e in aggiunta alla rete ferroviaria (treno, RER, metropolitana).