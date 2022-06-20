Fête de la musique 2022: tariffa unica e linee aperte tutta la notte

Viaggia senza contare con il pacchetto Fête de la Musique a 3,50 €!

Anche quest'anno, Île-de-France Mobilités offre un pacchetto speciale a 3,50 euro.

Puoi caricare questo pacchetto:

Cosa c'è di speciale? È semplice! Ti permetterà di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutte le reti dell'Île-de-France (tranne Orlyval), e questo dal 21 giugno dalle 17:00 fino alle 7:00 del giorno successivo.

  • Hai un abbonamento Navigo o Imagine R? Niente panico! I pacchetti abituali e biglietti di trasporto rimangono naturalmente validi alle stesse condizioni degli altri giorni.

Sfrutta al massimo la tua serata con i trasporti aperti tutta la notte!

Per il festival musicale, dimentica il permesso di mezzanotte! Infatti, il 21 giugno viene istituito un servizio notturno : metropolitane, treni, RER, tram e autobus Noctilien saranno i tuoi migliori amici per goderti appieno i numerosi concerti.

Metro e RER

4 linee RER (A, B, C e D), 6 linee della metropolitana (1, 2, 5, 6, 9 e 14) continueranno a servire alcune stazioni alla fine del consueto servizio del martedì (intorno alle 00:30). Attenzione però, non tutti gli ingressi a queste stazioni saranno necessariamente aperti.

Metro e linee RER in servizio, la notte del 21 giugno 2022
Metro e linee RER in servizio, la notte del 21 giugno 2022

Treni, tram e RER

Oltre alle 4 linee RER (A, B, C e D), alla fine del solito servizio è possibile utilizzare le linee Transilien H, J, N, P e R (ma, questa, solo tra Melun e Montereau) per tutta la notte.

  • Si noti che questi sono autobus che effettueranno il collegamento tra Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Le frequenze sono diverse a seconda delle linee.

Il tram T4 correrà tra Bondy e Aulnay sous Bois.

Mappa e frequenze delle linee ferroviarie, RER e tram in servizio nella notte del 21 giugno 2022
Mappa e frequenze delle linee ferroviarie, RER e tram in servizio nella notte del 21 giugno 2022

Autobus Noctilien

La rete Noctilien, in servizio dalle 0:30 alle 5:30, sarà adattata quella notte in base ai vincoli di traffico, ai perimetri di sicurezza e in aggiunta alla rete ferroviaria (treno, RER, metropolitana).

Mappa delle linee Noctilien in servizio la notte del 21 giugno 2022
Linee Noctilien in servizio nella notte del 21 giugno 2022

Vuoi consultare, o anche stampare, i tre piani contemporaneamente?