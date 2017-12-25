La stazione di Saint-Lazare sarà dotata di portali per una maggiore sicurezza
L'installazione è avvenuta a luglio 2019, vai alla pagina dedicata all'implementazione dei nuovi portali di validazione nella stazione di St-Lazare per maggiori informazioni.
Île-de-France Mobilités sta finanziando l'intera installazione di queste nuove gru a cavalletto, vale a dire 14 milioni di euro.
Questa nuova apparecchiatura sostituirà quasi 1.800 tornelli nelle stazioni dell'Île-de-France, alcuni dei quali risalgono a più di 30 anni fa. Si adatteranno perfettamente ai grandi flussi di passeggeri grazie a migliori sistemi di rilevamento (soprattutto per i bambini) e porte a bilico. Gestiranno anche molto meglio il passaggio delle persone con mobilità ridotta.