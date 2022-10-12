Gare du Nord: presto un'eco-stazione degli autobus e un parcheggio per biciclette XXL

Sala per biciclette: "il più grande parcheggio sicuro per biciclette in Francia"

Ma il progetto Horizon 2024 è anche un'accelerazione data alla mobilità attiva, in particolare alla bicicletta.

Va detto che il parcheggio per biciclette vicino alla Gare du Nord è attualmente troppo basso e in gran parte sovraoccupato. Questo è il motivo per cui Île-de-France mobilités e i suoi partner stanno investendo nella creazione di una vasta sala biciclette con 1186 posti a sedere. "Sarà semplicemente il più grande parcheggio sicuro per biciclette in Francia", ha dichiarato Delphine Bürkli, sindaco del 9 ° arrondissement di Parigi e membro del consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

Questo nuovo parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités offrirà:

712 posti in rastrelliere a doppio piano a scartamento standard (biciclette convenzionali)

440 posti in rack a doppio piano a scartamento largo (mountain bike, e-bike ...)

Una trentina di posti bici speciali: cargo bike con box, bici estese, bici con accessori (seggiolini per bambini, cestini, ecc.)

Presenza umana e attrezzature

E per trovare un posto più veloce in questa vasta sala, un sistema di conteggio video con informazioni sulla luce, indicherà il numero di parcheggi disponibili in tempo reale. Chi ha fretta apprezzerà! I corridoi saranno numerati e panchine, armadietti e punti d'acqua saranno a disposizione degli utenti.

Un'accoglienza umanizzata fornirà anche consulenza e aiuto con l'abbonamento.

E poiché una bici ben tenuta è più sicura, il parcheggio avrà due stazioni di gonfiaggio, strumenti di riparazione e stazioni di ricarica, tutti self-service.

Parcheggio offerto agli abbonati annuali Navigo e imagine R

L'accesso al parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités sarà offerto ai titolari di un Navigo annuale o di un abbonamento imagine R. Altri ciclisti potranno beneficiarne al prezzo di 4 € al giorno, 10 € alla settimana o 30 € all'anno

Accesso dedicato ai ciclisti

Situato a pochi metri dall'eco-stazione degli autobus, questo parcheggio coperto e luminoso sarà direttamente accessibile da una pista ciclabile dedicata e consentirà un rapido accesso alla Gare du Nord attraverso un'uscita pedonale. Saranno inoltre create nuove scale mobili.