Gare du Nord: presto un'eco-stazione degli autobus e un parcheggio per biciclette XXL
Horizon 2024: la Gare du Nord reinventata
Horizon 2024 è il nome del grande progetto che mira a trasformare completamente il piazzale della Gare du Nord di Parigi in vista della Coppa del Mondo di rugby 2023 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Guidato da SNCF Gares & Connexions associato a Île-de-France Mobilités, Horizon 2024 intende trasformare profondamente il piazzale di questa stazione, la più grande d'Europa (e la 3a più grande del mondo), pacificando il suo piazzale, restituito al traffico dolce, ad eccezione di una corsia per gli autobus, la creazione di un'eco-stazione degli autobus e un parcheggio per biciclette XXL.
Eco-stazione degli autobus Gare du Nord: 6800m2 al servizio del comfort e della sicurezza
La creazione di una "eco-stazione degli autobus" alla Gare du Nord comporta una completa ristrutturazione della stazione degli autobus - rilevando tutte le strade, i marciapiedi e l'illuminazione del sito nel rispetto degli standard di accessibilità, pur mantenendo la continuità di tutte le linee servite.
Il progetto è accompagnato dall'installazione di nuove pensiline per i passeggeri, più posti a sedere, un banco informazioni e vendita biglietti e schermi informativi dinamici, per un migliore comfort.
Naturalmente, tutti questi spazi saranno posti sotto protezione video per garantire la sicurezza di tutti.
Sala per biciclette: "il più grande parcheggio sicuro per biciclette in Francia"
Ma il progetto Horizon 2024 è anche un'accelerazione data alla mobilità attiva, in particolare alla bicicletta.
Va detto che il parcheggio per biciclette vicino alla Gare du Nord è attualmente troppo basso e in gran parte sovraoccupato. Questo è il motivo per cui Île-de-France mobilités e i suoi partner stanno investendo nella creazione di una vasta sala biciclette con 1186 posti a sedere. "Sarà semplicemente il più grande parcheggio sicuro per biciclette in Francia", ha dichiarato Delphine Bürkli, sindaco del 9 ° arrondissement di Parigi e membro del consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.
Questo nuovo parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités offrirà:
- 712 posti in rastrelliere a doppio piano a scartamento standard (biciclette convenzionali)
- 440 posti in rack a doppio piano a scartamento largo (mountain bike, e-bike ...)
- Una trentina di posti bici speciali: cargo bike con box, bici estese, bici con accessori (seggiolini per bambini, cestini, ecc.)
Presenza umana e attrezzature
E per trovare un posto più veloce in questa vasta sala, un sistema di conteggio video con informazioni sulla luce, indicherà il numero di parcheggi disponibili in tempo reale. Chi ha fretta apprezzerà! I corridoi saranno numerati e panchine, armadietti e punti d'acqua saranno a disposizione degli utenti.
Un'accoglienza umanizzata fornirà anche consulenza e aiuto con l'abbonamento.
E poiché una bici ben tenuta è più sicura, il parcheggio avrà due stazioni di gonfiaggio, strumenti di riparazione e stazioni di ricarica, tutti self-service.
Parcheggio offerto agli abbonati annuali Navigo e imagine R
L'accesso al parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités sarà offerto ai titolari di un Navigo annuale o di un abbonamento imagine R. Altri ciclisti potranno beneficiarne al prezzo di 4 € al giorno, 10 € alla settimana o 30 € all'anno
Accesso dedicato ai ciclisti
Situato a pochi metri dall'eco-stazione degli autobus, questo parcheggio coperto e luminoso sarà direttamente accessibile da una pista ciclabile dedicata e consentirà un rapido accesso alla Gare du Nord attraverso un'uscita pedonale. Saranno inoltre create nuove scale mobili.
Apertura? Nel corso del 2024
Questa ristrutturazione completa della stazione degli autobus e la creazione di un parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités con 1186 posti auto inizierà all'inizio del 2023, per la messa in servizio nel 2024.
Costo dell'operazione? 5 milioni di euro, finanziati per il 55,4% da Île-de-France Mobilités (2,7 milioni di euro), per il 30,4% dallo Stato e per il 14,2% da SNCF Gares & Connexions.