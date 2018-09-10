Gare de Lyon, Bercy e Austerlitz: Île-de-France Mobilités lancia una consultazione per migliorare i viaggi degli utenti
Gare de Lyon, Bercy, Austerlitz, miglioramento dei percorsi degli utenti
Geograficamente vicine e complementari in termini di offerta di trasporto, queste stazioni di Lione, Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne e Austerlitz accolgono oltre 200 milioni di passeggeri all'anno.
Nell'ambito del piano d'azione per le nuove stazioni dell'Île-de-France avviato da Valérie Pécresse, questo progetto consentirà di riorganizzare gli spostamenti dei passeggeri tra queste tre stazioni e di facilitare molti collegamenti, come ad esempio:
Alla Gare de Lyon: RER A,D; Metro 1, 14; Treno R; Autobus. Alla stazione di Bercy: Metro 6, 14; autobus, stazione degli autobus. Alla stazione di Austerlitz RER C, Metro 5, 10, autobus
User journey: quali sono i temi oggetto di consultazione?
I temi oggetto di consultazione riguardano il miglioramento dei seguenti elementi:
• Trasferimenti: tra autobus, metropolitana, RER, treno o all'interno della stessa modalità di trasporto.
• Intermodalità: progetta facilmente i tuoi viaggi tra diverse modalità di trasporto.
• Collegamenti da una stazione all'altra: raggiungi una stazione a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici e approfitta del loro collegamento e vicinanza.
• Segnaletica: orientarsi nella stazione ma anche nei suoi dintorni.
• Servizi passeggeri: acquisto di un biglietto, essere informati sul traffico e altre modalità di viaggio, ecc.
Come partecipare alla consultazione
La fase di dialogo permetterà a tutti di informarsi ed esprimersi sul progetto. Le lezioni apprese da questa consultazione consentiranno di condurre una riflessione complessiva, alla scala delle tre stazioni, al fine di creare un hub di trasporto coerente e accogliente per residenti e passeggeri.
Potrai partecipare a questa consultazione sul sito web ad essa dedicato e durante incontri e incontri pubblici:
• Saranno organizzati tre incontri pubblici sul campo:
-14/09 alle 11 alla stazione di Bercy,
-18/09 alle 17 alla Gare de Lyon,
-20/09 alle 8:30 alla stazione di Austerlitz,
• Un incontro pubblico sarà organizzato il 03/10 alle 19h presso il municipio del dodicesimo arrondissement,
• Infine, il sito web sarà aperto dal 10 settembre al 13 ottobre: http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.
Gare de Lyon: Riorganizzazione della sala di cambio, garanzia di una migliore gestione dei flussi di passeggeri sui binari della linea 14, Riorganizzazione dell'accesso alla stazione dall'incrocio rue de Bercy - boulevard Diderot, riqualificazione dell'interfaccia stazione-rue de Bercy. Gare de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne: migliorare l'incrocio tra rue Corbineau e boulevard de Bercy, riqualificare il piazzale della stazione, definire nuovi utenti dei trasporti intorno alla stazione di BercyVan Gogh. Tutta l'area: migliorare la segnaletica negli spazi pubblici, e in particolare per collegare le stazioni tra loro, facilitare il collegamento tra le stazioni dalla rue de Bercy. Gare d'Austerlitz: semplificare il collegamento tra la RER C e la metropolitana (linee 5 e 10), migliorare la stazione dal cortile del Museo
Gli attori del progetto
Questa consultazione è guidata da Île-de-France Mobilités e cofinanziata dallo Stato e dalla Regione Île-de-France.
Riunisce la città di Parigi, la RATP e la SNCF.
Île-de-France, Île-de-France mobilités, Comune di Parigi, RATP, SNCF