Île-de-France Mobilités e SNCF dotano le stazioni dell'Ile-de-France di servizi igienici
Questo è stato un desiderio espresso dal 53% dei viaggiatori, che trovano essenziale avere servizi igienici puliti sul loro percorso. Île-de-France Mobilités e SNCF hanno quindi preso l'iniziativa di installare servizi igienici in 33 stazioni aggiuntive nel 2018, oltre alle altre 87 stazioni già attrezzate.
Annuncio del 17 aprile 2019: oltre al "Piano di pulizia" condotto con SNCF Mobilités, Île-de-France Mobilités ha annunciato che il numero di servizi igienici aggiuntivi nelle stazioni della regione è stato aumentato a 48. Pertanto, più di 230 servizi igienici saranno in servizio nelle stazioni dell'Île-de-France entro il 2021.
Questi servizi igienici saranno automatici e completamente accessibili alle persone con disabilità. Chiunque abbia un pass Navigo e un biglietto magnetico convenzionale avrà accesso gratuito.
Questo programma di installazione di servizi igienici puliti si rivolge in particolare alle stazioni più lontane da Parigi e alle più frequentate. L'obiettivo è dotare tutte le stazioni dell'Ile-de-France che accolgono più di 5.000 passeggeri al giorno entro il 2021.