Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 17 aprile 2019

Nuove stazioni dell'Île-de-France: servizi igienici aggiuntivi e spazi connessi

Lo sviluppo delle stazioni e delle stazioni dell'Île-de-France mira a rendere la vita più facile e aumentare il comfort dei passeggeri nella regione dell'Île-de-France. Île-de-France Mobilités sta iniziando una nuova fase nello sviluppo delle stazioni dell'Île-de-France con l'implementazione di servizi igienici nelle stazioni e la creazione di spazi connessi, integrando comodi posti a sedere, prese di ricarica e Wi-Fi. L'implementazione di questi servizi supporta massicci progetti di ristrutturazione e adattamento delle stazioni per sviluppare l'intermodalità, facilitare i parcheggi e promuovere lo sviluppo della mobilità dolce come la bicicletta.

Diversi progetti di sviluppo delle stazioni sono stati inoltre presentati al Consiglio di Île-de-France Mobilités. La stazione di Saint-Denis, in particolare, ma anche quella di Mantes-la-Jolie, saranno oggetto di importanti lavori per migliorare l'accessibilità, preparare l'arrivo di nuove linee e sostenere progetti di sviluppo urbano.