Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 17 aprile 2019
641 nuovi autobus puliti per la periferia esterna ed estensione dello studio sulla qualità dell'aria con Airparif
Poiché l'inquinamento atmosferico è una questione prioritaria di salute pubblica per tutti i residenti dell'Ile-de-France, Île-de-France Mobilités ha deciso di accelerare la transizione energetica degli autobus senza dimenticare la periferia esterna. Infatti, dopo l'annuncio dell'aggiudicazione da parte della RATP del contratto per la costruzione di 800 autobus elettrici a 3 industriali francesi, Île-de-France Mobilités ha votato un primo massiccio ordine di autobus puliti (CNG ed elettrici) per la periferia media ed esterna. Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités continua a misurare le emissioni degli autobus in condizioni operative reali con Airparif e lo estende ai carburanti alternativi.
Carpooling: fino a 150 euro al mese per i conducenti
Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare la sua politica a favore del carpooling offrendo nuovi vantaggi a conducenti e viaggiatori a partire dal 1° maggio.L'obiettivo è incoraggiare sempre più residenti dell'Ile-de-France a fare il passo verso la mobilità condivisa per i loro spostamenti quotidiani casa-lavoro. Scopri di più sulla pagina dedicata all'evoluzione di questo sistema di carpooling.
Una misura antinquinamento se ogni veicolo trasportava 2 persone. A complemento del trasporto pubblico, ci sono milioni di posti disponibili nei veicoli in circolazione. Il carpooling è economico e più ecologico.
Creazione di un'etichetta di car sharing per l'intera regione Île-de-France
Oltre alle azioni intraprese per migliorare la rete di trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités, nel suo ruolo di autorità organizzatrice della mobilità, persegue da diversi anni una politica volta a sviluppare una vasta gamma di servizi di mobilità. Per diversi mesi, Île-de-France Mobilités ha riunito tutti gli attori che offrono servizi di car-sharing e le autorità locali per sviluppare un nuovo marchio "Île-de-France Autopartage" e aiutare così i residenti dell'Ile-de-France adaccedere a questo tipo di servizio in completa tranquillità.
Île-de-France mobilités crea un marchio con criteri precisi per garantire ai viaggiatori: una qualità del servizio e delle informazioni, veicoli moderni e puliti, prezzi e incentivi interessanti, un unico motore di ricerca vianavigo con tutte le offerte.
Nuove stazioni dell'Île-de-France: servizi igienici aggiuntivi e spazi connessi
Lo sviluppo delle stazioni e delle stazioni dell'Île-de-France mira a rendere la vita più facile e aumentare il comfort dei passeggeri nella regione dell'Île-de-France. Île-de-France Mobilités sta iniziando una nuova fase nello sviluppo delle stazioni dell'Île-de-France con l'implementazione di servizi igienici nelle stazioni e la creazione di spazi connessi, integrando comodi posti a sedere, prese di ricarica e Wi-Fi. L'implementazione di questi servizi supporta massicci progetti di ristrutturazione e adattamento delle stazioni per sviluppare l'intermodalità, facilitare i parcheggi e promuovere lo sviluppo della mobilità dolce come la bicicletta.
Diversi progetti di sviluppo delle stazioni sono stati inoltre presentati al Consiglio di Île-de-France Mobilités. La stazione di Saint-Denis, in particolare, ma anche quella di Mantes-la-Jolie, saranno oggetto di importanti lavori per migliorare l'accessibilità, preparare l'arrivo di nuove linee e sostenere progetti di sviluppo urbano.
Misure per una rete metropolitana più efficiente
Il consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha convalidato il piano generale per il materiale rotabile per la metropolitana. Quest'ultimo prevede il rinnovo di tutti i treni "su ferro". Almeno 338 treni di questa nuova metropolitana "MF19" saranno ordinati per le linee 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13. La prima linea attrezzata sarà la linea 10, con nuove metropolitane dal 2024.
Saranno inoltre avviati studi preliminari di progettazione per l'automazione completa della linea 13. Questa automazione aumenterebbe la frequenza delle metropolitane sulla linea, con un passaggio ogni 90 secondi nelle ore di punta, e garantirebbe una migliore regolarità.
Per scoprire tutte le decisioni (Navigo Senior pass disponibile dai 62 anni, rinforzi degli autobus, ecc ...) votate durante il consiglio di Île-de-France Mobilités il 17 aprile 2019, puoi sfogliare i post dedicati su Twitter.