Da vedere, da fare ad aprile in Île-de-France?

La cultura del clubbing (festa, di notte, in un club), non è solo una cosa giovane alla moda. In tutto il mondo, intere generazioni si sono espresse e si stanno esprimendo attraverso l'atto di festeggiare.

Vero e proprio fenomeno sociale, artistico e politico (nato nel 1970 a New York), il clubbing è oggi presente in tutti i continenti.

Da San Paolo a Parigi, dal 1970 ad oggi

La mostra The Beat Goes On al Quai de la Photo (un centro d'arte galleggiante dedicato alla fotografia contemporanea) ripercorre più di cinque decenni di notte, festa e musica, attraverso i continenti e dietro l'obiettivo di una dozzina di fotografi.

Mostra: informazioni pratiche

Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Parigi 13

Da mercoledì a domenica , dalle 12:00 alle 00:00

, dalle 12:00 alle 00:00 La mostra termina il 24 aprile 2026

Come arrivarci con i mezzi di trasporto?