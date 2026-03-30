Da vedere, da fare ad aprile in Île-de-France?
#1. Fine settimana di Pasqua: caccia alle uova gratuita in tutta l'Île-de-France
Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Parigi... In tutta la regione si svolgono cacce gratuite alle uova per il weekend esteso dal 4 al 6 aprile 2026.
Generalmente riservato ai bambini fino a 12 anni, l'accesso alle cacce al cioccolato è gratuito o su prenotazione. Vieni con la tua famiglia, con i tuoi cestini.
Alcuni esempi di cacce alle uova organizzate nell'Île-de-France il primo fine settimana di aprile:
- Al Parc Chanorier di Croissy-sur-Seine : 4 aprile
- Al Parc du Château de Suresnes : 5 aprile dalle 10 alle 13
- Nella città medievale di Provins : dal 5 al 6 aprile
- Nel cortile del castello di Nemours : 4 aprile dalle 16 alle 18
Contatta l'ufficio turistico o il municipio della tua città per informarti sugli eventi in programma vicino a te o consulta l'elenco delle cacce alle uova in Île-de-France.
#2. Giornate europee dell'artigianato: scoperta dell'artigianato francese
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Lanciate nei primi anni 2000, le Giornate europee dell'artigianato mettono l'artigianato sotto i riflettori in tutta la Francia e in Europa, dal 7 al 12 aprile 2026.
L'obiettivo? Una migliore conoscenza e riconoscimento di 281 mestieri come : ceramica, serigrafia, pelletteria, restauro di opere d'arte o vetreria.
Vai dietro le quinte dell'artigianato nell'Île-de-France
Centinaia di luoghi organizzano per una settimana animazioni, mostre, laboratori, incontri e open day: sempre gratuiti e/o su prenotazione.
Come approfittarne?
Le Journées des Métiers d'Art si svolgono dal 7 al 12 aprile 2026: consulta il sito per trovare l'elenco degli eventi vicino a te.
#3. Mostra The Beat Goes On: immergiti nel cuore della festa
La cultura del clubbing (festa, di notte, in un club), non è solo una cosa giovane alla moda. In tutto il mondo, intere generazioni si sono espresse e si stanno esprimendo attraverso l'atto di festeggiare.
Vero e proprio fenomeno sociale, artistico e politico (nato nel 1970 a New York), il clubbing è oggi presente in tutti i continenti.
Da San Paolo a Parigi, dal 1970 ad oggi
La mostra The Beat Goes On al Quai de la Photo (un centro d'arte galleggiante dedicato alla fotografia contemporanea) ripercorre più di cinque decenni di notte, festa e musica, attraverso i continenti e dietro l'obiettivo di una dozzina di fotografi.
Mostra: informazioni pratiche
Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Parigi 13
- Da mercoledì a domenica, dalle 12:00 alle 00:00
- La mostra termina il 24 aprile 2026
Come arrivarci con i mezzi di trasporto?
- Metro 6 : Quai de la Gare
- Metro 5, 10 e RER C : Gare d'Austerlitz
- Metro 6 e 14 : Bercy
#4. Vivi l'inizio della primavera a Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine è una piccola città nel dipartimento degli Yvelines, situata ai margini della Val-d'Oise. Circa 36.000 abitanti vivono lì, alla confluenza dell'Oise e della Senna (il luogo in cui i due fiumi si mescolano), sul bordo dell'acqua.
La sua posizione strategica, al crocevia dei fiumi, ne fa la capitale francese delle vie navigabili interne : il trasporto fluviale di merci. C'è anche un collegio per i figli dei barcaioli (quelli che guidano le barche).
Cosa fare a Conflans-Sainte-Honorine nel mese di aprile?
Per questo mese di aprile, Conflans-Sainte-Honorine è una tappa perfetta per godersi la primavera che si sta assestando nell'Île-de-France.
- Cammina lungo le banchine : fermati sulle rive o sulla terrazza e guarda la sfilata di barche (tra il Quai de la République e Port Saint-Nicolas, le barche ormeggiate raccontano tutta una storia: vecchi rimorchiatori, chiatte abitate, barche atipiche, ristoranti, caffè e persino la chiesa dei barcaioli ... su una casa galleggiante ovviamente!).
- Vai al Parc du Prieuré : attrezzato con giochi per bambini, una colombaia e un bellissimo padiglione neoclassico, offre una vista mozzafiato sulla Valle della Senna.
- Passeggia per il centro storico : partendo da Place Fouillère, segui le vecchie strade acciottolate, incontrerai la torre Montjoie, la fortezza in cima alla città, la chiesa romanico-gotica di Saint-Maclou e affascinanti negozi locali.
Come arrivare a Conflans-Sainte-Honorine con i mezzi di trasporto?
Linea J : stazione di Conflans-Sainte-Honorine + 10 minuti a piedi per raggiungere le rive
In sintesi: cosa fare ad aprile in Île-de-France?
- Caccia uova gourmet con la tua famiglia
- Scopri il know-how francese con le Journées des Métiers d'Art
- Immergiti nel cuore della festa con la mostra The Beat Goes On
- Accogliere i primi soli primaverili a Conflans-Sainte-Honorine
Buone scoperte, e il mese prossimo per idee gite primaverili accessibili con i mezzi pubblici, ovunque in Île-de-France.