Con il programma "Welcome", Île-de-France Mobilités rafforza e migliora l'accoglienza dei viaggiatori all'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle

Il progetto Welcome, ideato da Île-de-France Mobilités nel 2015, è un dispositivo progettato per facilitare l'accoglienza dei visitatori provenienti dalla Francia e dall'estero. Oltre alle persone già sul posto, il progetto Welcome consente di impiegare una dozzina di agenti multilingue aggiuntivi a Paris Nord, CDG1 e CDG2. La loro missione è informare i passeggeri su tutto il loro viaggio, indirizzarli verso i treni diretti, accompagnarli durante l'acquisto dei loro biglietti di trasporto sui distributori automatici, rassicurarli e combattere l'inciviltà e gli atti dolosi nelle stazioni ecc. Identificabili da un abbigliamento specifico, queste squadre sono presenti dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7. Rafforzando le risorse umane per l'accoglienza e il supporto alle vendite, Île-de-France Mobilités desidera tenere meglio conto delle esigenze specifiche dei turisti, in particolare dei turisti stranieri.

Il budget stanziato per questo dispositivo è raddoppiato in 2 anni, da 1,4 a 3 milioni di euro. Con oltre 62 milioni di passeggeri all'anno, l'aeroporto Charles de Gaulle è il secondo aeroporto più grande d'Europa.