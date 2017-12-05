Île-de-France Mobilités migliora il servizio di trasporto a richiesta Filéo

A partire dal 2 gennaio 2018, Filéo si sta evolvendo e digitalizzando per offrire nuove funzionalità, come l'invio automatico di una notifica in caso di interruzione o promemoria della prenotazione, o il monitoraggio in tempo reale dell'arrivo dell'autobus e del tempo di viaggio rimanente per il passeggero una volta installato sull'autobus.

Île-de-France Mobilités vuole offrire ai viaggiatori un sistema di trasporto flessibile ed efficiente. Poiché l'attività della piattaforma Paris-Charles-de-Gaulle rimane ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra orari scaglionati o notturni dei dipendenti, il servizio di trasporto a richiesta subentra alle linee regolari quando queste ultime non sono più in servizio. A seconda delle prenotazioni, la rete virtuale Filéo è in grado di trasportare qualsiasi viaggiatore in qualsiasi momento. I mezzi di trasporto utilizzati vanno dai pullman ai minibus, compresi i veicoli leggeri condivisi (VTC).