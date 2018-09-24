Ryder Cup 2018: la Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités si mobilitano per ospitare il 3° evento sportivo più grande del mondo
Come per ogni grande evento sportivo o culturale, Île-de-France Mobilités rafforza la sua offerta di trasporto per accogliere gli spettatori a Saint-Quentin-en-Yvelines.
L'asse Parigi – Saint-Quentin-en-Yvelines (linee C, N e U) è il primo asse individuato dagli organizzatori per consentire agli spettatori di raggiungere il sito della Ryder Cup. Pertanto, e dopo un'analisi dei flussi previsti, Île-de-France Mobilités ha deciso di istituire un rafforzamento dell'offerta di trasporto sulle linee C, N e U come segue:
- il venerdì, creazione di 4 treni sulla linea C e 4 treni sulla linea N,
- il sabato, creazione di 6 treni sulla linea C e 5 treni sulla linea N, nonché l'introduzione in "treni lunghi" di 6 treni sulla linea C e 9 treni sulla linea U,
- la domenica, creazione di 6 treni sulla linea C e 5 treni sulla linea N, nonché la creazione di "treni lunghi" di 3 treni sulla linea C e 6 treni sulla linea U.
Disegno delle linee preparatorie per ospitare la Ryder Cup. Linee N, U,C. Metro B fino all'aeroporto Charles de Gaulle.
Il secondo asse ferroviario identificato, l'asse Parigi – Massy-Palaiseau dalla linea B, sarà rafforzato dalla RATP da Parigi a Massy-Palaiseau, come segue:
- il venerdì, creazione di 4 treni,
- il sabato, creazione di 9 treni,
- La domenica, creazione di 8 treni.
Per completare l'offerta ferroviaria, l'organizzatore dell'evento ha istituito tramite gara d'appalto un sistema di navette gratuite tra il campo da golf e le stazioni di Saint-Quentin-en-Yvelines e Massy-Palaiseau.
Agenti mobilitati per la cura e la sicurezza dei viaggiatori
Nelle principali stazioni dei vari assi, un ulteriore dispiegamento di agenti di accoglienza sarà istituito da RATP e SNCF Mobilités. Sono interessate le stazioni di Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse e La Défense, nonché le stazioni intramurali della linea C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides e Champ de Mars-Tour Eiffel). Accoglienza e regolamentazione, gli agenti saranno lì per guidare gli utenti verso un percorso ottimale per il Golf National.
Preparativi per ospitare la Ryder Cup by il-de-France mobilité
Un partenariato con la regione Île-de-France
La Regione ha concesso una sovvenzione di 200.000 euro alla Ryder Cup e ha anche cofinanziato la ristrutturazione e il potenziamento del Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, per un importo di 2 milioni di euro.
Una mobilitazione degli studenti delle scuole superiori
Nell'ambito di questa partnership, la Regione Île-de-France ha avuto l'opportunità di invitare gli studenti delle scuole superiori della regione parigina a partecipare alle giornate di allenamento della Junior Ryder Cup che si svolgeranno il 24 e 25 settembre presso il campo da golf Disneyland Paris. È una giornata divisa in 2 fasi: una mattinata di benvenuto nei luoghi di allenamento dei giocatori e un pomeriggio nel parco di Disneyland Paris. Sono interessati 200 studenti delle scuole superiori dell'Ile-de-France.
Una portata internazionale senza precedenti
L'organizzazione di questo evento nell'Île-de-France metterà in evidenza l'offerta turistica e le risorse della Regione. 25 volontari del turismo saranno schierati nelle stazioni di Saint-Quentin-en-Yvelines e Massy Palaiseau per accogliere al meglio i visitatori francesi e internazionali.