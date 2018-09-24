Ryder Cup 2018: la Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités si mobilitano per ospitare il 3° evento sportivo più grande del mondo

Agenti mobilitati per la cura e la sicurezza dei viaggiatori

Nelle principali stazioni dei vari assi, un ulteriore dispiegamento di agenti di accoglienza sarà istituito da RATP e SNCF Mobilités. Sono interessate le stazioni di Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse e La Défense, nonché le stazioni intramurali della linea C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides e Champ de Mars-Tour Eiffel). Accoglienza e regolamentazione, gli agenti saranno lì per guidare gli utenti verso un percorso ottimale per il Golf National.