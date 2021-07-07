Île-de-France Mobilités funziona a gas verde con GRDF

Lo sapevate? Entro la fine dell'anno, 1400 autobus e pullman nell'Île-de-France funzioneranno a gas verde, in collaborazione con GRDF.

Il gas verde è un'energia sostenibile, più pulita e veramente efficiente.

Inoltre, dal 2025, nelle aree urbane densamente popolate, e dal 2029, nelle periferie, il 100% dei 10.500 autobus e pullman della regione sarà pulito. Di cui il 70% è dovuto al gas verde.

Un forte impegno per permettere a tutti di muoversi in modo efficiente, respirando meglio.