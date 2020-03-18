Informazioni COVID-19

Île-de-France Mobilités mantiene aperte le linee di trasporto pubblico in modo che le persone la cui attività è essenziale possano muoversi (personale sanitario, polizia, vigili del fuoco, servizi pubblici, farmacisti, personale che lavora nei supermercati e in settori strategici come le telecomunicazioni, la distribuzione dell'acqua e dell'energia, ecc.) secondo le modalità previste dal Ministero dell'Interno

Quando si utilizzano i mezzi pubblici, Île-de-France Mobilités raccomanda di rispettare i gesti di barriera:

  • Mantenere la massima distanza possibile dagli altri passeggeri
  • Non mettere le mani in faccia
  • Lavarsi le mani prima e dopo ogni viaggio
  • Tossire nel gomito
  • Utilizzare fazzoletti monouso

Restate a casa. Se sei costretto a utilizzare i mezzi di trasporto, considera i metodi di pagamento contactless.

Per limitare il più possibile i contatti, Île-de-France Mobilités raccomanda inoltre di utilizzare metodi di pagamento contactless:

  • Implementazione del biglietto SMS per tutti gli autobus in Île-de-France
  • Navigo Easy Pass, con possibilità di ricarica tramite smartphone
  • Navigo Liberté +
  • Navigo e biglietti su smartphone