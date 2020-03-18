Informazioni COVID-19
Île-de-France Mobilités mantiene aperte le linee di trasporto pubblico in modo che le persone la cui attività è essenziale possano muoversi (personale sanitario, polizia, vigili del fuoco, servizi pubblici, farmacisti, personale che lavora nei supermercati e in settori strategici come le telecomunicazioni, la distribuzione dell'acqua e dell'energia, ecc.) secondo le modalità previste dal Ministero dell'Interno
Quando si utilizzano i mezzi pubblici, Île-de-France Mobilités raccomanda di rispettare i gesti di barriera:
- Mantenere la massima distanza possibile dagli altri passeggeri
- Non mettere le mani in faccia
- Lavarsi le mani prima e dopo ogni viaggio
- Tossire nel gomito
- Utilizzare fazzoletti monouso
Restate a casa. Se sei costretto a utilizzare i mezzi di trasporto, considera i metodi di pagamento contactless.
Per limitare il più possibile i contatti, Île-de-France Mobilités raccomanda inoltre di utilizzare metodi di pagamento contactless:
- Implementazione del biglietto SMS per tutti gli autobus in Île-de-France
- Navigo Easy Pass, con possibilità di ricarica tramite smartphone
- Navigo Liberté +
- Navigo e biglietti su smartphone