Metodi di pagamento contactless a tua disposizione

Navigo Easy

Dedicato ai viaggiatori occasionali, il Navigo Easy è un pass contactless per caricare i biglietti e alcuni pacchetti brevi. Accessibile a tutti e senza impegno, puoi caricare i tuoi libretti di biglietti, biglietti aeroportuali, pacchetti vari ecc ... sullo stesso supporto. Non essendo nominativo, può essere prestato ad altre persone.

L'abbonamento Navigo Easy è disponibile presso le biglietterie delle stazioni dell'Île-de-France e può essere ricaricato presso i distributori automatici o tramite il telefono e l'applicazione Île-de-France Mobilités (ex Vianavigo).