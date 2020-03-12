Metodi di pagamento contactless a tua disposizione
Il biglietto SMS per gli autobus
Dal 1 settembre 2018, l'acquisto di un biglietto dell'autobus nelle periferie esterne può essere effettuato tramite il telefono e senza bisogno di resto: inviando un codice, riceverai un biglietto sotto forma di SMS e ti verrà addebitato direttamente sulla bolletta del cellulare.
Questo esperimento è stato esteso all'intera rete di autobus nell'Île-de-France.
La giusta distanza sociale per acquistare un biglietto dell'autobus è acquistarlo via SMS
Navigo Easy
Dedicato ai viaggiatori occasionali, il Navigo Easy è un pass contactless per caricare i biglietti e alcuni pacchetti brevi. Accessibile a tutti e senza impegno, puoi caricare i tuoi libretti di biglietti, biglietti aeroportuali, pacchetti vari ecc ... sullo stesso supporto. Non essendo nominativo, può essere prestato ad altre persone.
L'abbonamento Navigo Easy è disponibile presso le biglietterie delle stazioni dell'Île-de-France e può essere ricaricato presso i distributori automatici o tramite il telefono e l'applicazione Île-de-France Mobilités (ex Vianavigo).
Naviga con il tuo smartphone
I nuovi servizi, disponibili sull'applicazione Île-de-France Mobilités, ti consentono di acquistare e/o ricaricare i tuoi pass:
- Carica il tuo pass Navigo. È necessario disporre di un telefono NFC con Android versione 6.0 o superiore, quindi installare l'applicazione Île-de-France Mobilités. Quindi vai alla scheda Acquisto e lasciati guidare. Quindi, non c'è bisogno di andare a un terminal o una biglietteria / stazione e fare la fila!
- Carica biglietti/piani sul tuo smartphone e convalidali con esso. Questo secondo servizio è disponibile sia su smartphone Android con scheda SIM con funzione NFC, tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, sia su alcuni smartphone Samsung che integrano un chip sicuro che consente l'archiviazione di biglietti. Questo servizio si aggiunge ai biglietti di cartone e al pass Navigo offrendo un servizio più adatto ai nuovi usi.
Per ricaricare il tuo pass Navigo, tocca solo una schermata: quella del tuo telefono. Evitiamo di andare al terminale. Ricarichiamo con l'app Île-de-France Mobilités (ex Vianavigo).
Navigo Liberté+
Il Navigo Liberté+ è un nuovo pacchetto per viaggiare in piena libertà: permette di viaggiare con i mezzi di trasporto e di essere addebitato il mese successivo per i viaggi effettivamente effettuati.
Niente più attese allo sportello e ai distributori automatici per acquistare biglietti o ricaricare! La biglietteria dell'Île-de-France si adatta ai nuovi usi per semplificare gli spostamenti.
Inoltre, i collegamenti saranno gratuiti tra autobus e metropolitana o tram e metropolitana.
È inizialmente distribuito sul perimetro geografico del biglietto T+ (metro, autobus, tram e RER a Parigi), sulla funicolare di Montmartre, Tzen, OrlyBus e RoissyBus.
Stai lontano dalle code con Navigo Liberté+. Viaggia con il tuo pass Navigo e paga solo i viaggi effettuati con addebito diretto il mese successivo.