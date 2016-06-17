Intermodalità: Navigo, sempre più servizi
Espace Véligo: spazi sicuri per le biciclette
Il servizio è aperto ai passeggeri del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France in possesso di una carta Navigo. L'obiettivo di STIF è incoraggiare i viaggiatori a utilizzare la bicicletta per raggiungere i mezzi pubblici.
Park & Ride
Il Park and Ride si riferisce a un parcheggio situato vicino a una stazione ferroviaria o a una stazione ferroviaria. Accoglie i viaggiatori che utilizzano i loro veicoli per raggiungere la rete di trasporto pubblico. I viaggiatori in possesso di una carta Navigo possono caricare il loro abbonamento al Park and Ride sulla carta Navigo, che funge quindi da badge di accesso.
Abbonamento bike sharing
La carta Navigo consente di caricare diversi abbonamenti di biciclette self-service, come Vélib' a Parigi, Cristolib a Créteil e VélO2 a Cercy-Pontoise. La carta Navigo consente quindi di combinare sullo stesso supporto, il suo abbonamento ai trasporti pubblici e il suo abbonamento alla bicicletta.
- Vélib' a Parigi e in diversi comuni limitrofi
- Cristolib: sistema di biciclette self-service di Créteil
- VélO2: le biciclette self-service di Cergy-Pontoise