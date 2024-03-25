Investimenti: 4 miliardi di euro per una RER C più efficiente
Come altri 540.000 passeggeri, potresti usarla ogni giorno per andare al lavoro o vedere i tuoi cari: la linea RER C è una delle più grandi e lunghe (176 km) della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France.
Per diversi mesi, i passeggeri sono stati influenzati da un calo delle prestazioni sulla linea. I treni viaggiano con meno del 90% di puntualità, un numero inferiore alle aspettative stabilite dal contratto tra Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, responsabile della gestione della linea.
Un piano di investimenti per migliorare le condizioni di viaggio sulla linea RER C
Entro il 2035, 4 miliardi di euro saranno investiti da Île-de-France Mobilités in un piano di investimenti noto anche come piano generale.
Cos'è un piano generale?
Una guida completa, progettata in consultazione con tutti gli attori interessati per definire collettivamente gli obiettivi di lavoro a breve, medio e lungo termine e il loro finanziamento.
Il suo obiettivo?
- Migliorare la vita quotidiana dei viaggiatori,
- Ridurre il numero di incidenti,
- Migliorare in modo sostenibile il flusso del traffico sulla linea RER C.
4 miliardi di euro per modernizzare la RER C
Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori tenendo conto della realtà sul campo, il Master Plan è stato redatto a più mani, in collaborazione con le autorità locali e le associazioni dei passeggeri.
Si basa su 3 aree di miglioramento :
- Il rinnovo dei treni per modelli più moderni, confortevoli ed efficienti,
- Ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture esistenti,
- L'adattamento dell'offerta.
1- Rinnovo di tutti i treni entro il 2033
Nuovi treni più confortevoli, efficienti e moderni sostituiranno i modelli attuali entro il 2033.
Un rinnovamento che potrà iniziare una volta completati i lavori di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture. Lavori(altezza delle banchine, ammodernamento dei sistemi di alimentazione elettrica, ecc.), indispensabili per l'accoglienza di nuovi mezzi su una linea.
2- Rinnovare e modernizzare l'infrastruttura della linea
La linea RER C ha diversi rami e traffico intenso che la rendono una linea complessa da gestire.
Per migliorare la fluidità del traffico e ridurre il ripetersi degli incidenti, l'ammodernamento delle infrastrutture è quindi un must.
Se le operazioni di manutenzione e rinnovo dei binari e degli scambi e incroci sono organizzate ogni anno da SNCF Réseau, saranno lanciati nuovi progetti più ambiziosi.
Tra questi? L'ammodernamento della linea nel territorio della Val d'Orge, un centro nevralgico che permetterà:
- Facilitare la gestione di tutto il traffico
- Accogliere i nuovi modelli RER
- Facilitare la risposta ai problemi
- Aumentare il numero di treni tra Juvisy e Brétigny-sur-Orge
Due nuove officine di manutenzione per la linea C RER
L'arrivo di questi treni più moderni sarà accompagnato dalla creazione di due nuove officine di manutenzione a Brétigny-sur-Orge e Gennevilliers e dalla ristrutturazione dell'officina Ardoines.
L'obiettivo? Migliorare la capacità di risposta della linea (cioè rispondere a un incidente ripristinando rapidamente il traffico) e accogliere in modo ottimale nuovi treni.
3- Adattare l'offerta per limitare l'impatto di un incidente sul traffico generale
Migliorando l'adattabilità di una linea, è possibile ridurre l'impatto di un incidente sul resto del traffico e quindi non interrompere il traffico generale. Una soluzione concreta che potrà essere messa in atto una volta completati i lavori di ammodernamento, entro il 2030.
In particolare, questo lavoro migliorerà la capacità di svolta dei treni. Vale a dire, la possibilità di far partire un treno nella direzione opposta per fluidificare il traffico in caso di incidenti.