Investimenti: 4 miliardi di euro per una RER C più efficiente

2- Rinnovare e modernizzare l'infrastruttura della linea

La linea RER C ha diversi rami e traffico intenso che la rendono una linea complessa da gestire.

Per migliorare la fluidità del traffico e ridurre il ripetersi degli incidenti, l'ammodernamento delle infrastrutture è quindi un must.

Se le operazioni di manutenzione e rinnovo dei binari e degli scambi e incroci sono organizzate ogni anno da SNCF Réseau, saranno lanciati nuovi progetti più ambiziosi.

Tra questi? L'ammodernamento della linea nel territorio della Val d'Orge, un centro nevralgico che permetterà:

Facilitare la gestione di tutto il traffico

Accogliere i nuovi modelli RER

Facilitare la risposta ai problemi

Aumentare il numero di treni tra Juvisy e Brétigny-sur-Orge

Due nuove officine di manutenzione per la linea C RER

L'arrivo di questi treni più moderni sarà accompagnato dalla creazione di due nuove officine di manutenzione a Brétigny-sur-Orge e Gennevilliers e dalla ristrutturazione dell'officina Ardoines.

L'obiettivo? Migliorare la capacità di risposta della linea (cioè rispondere a un incidente ripristinando rapidamente il traffico) e accogliere in modo ottimale nuovi treni.