Lancio della Traveller Information Challenge
La sfida è aperta a tutti gli attori che desiderano fornire soluzioni innovative (start-up, PMI, attori della mobilità, ecc.). Il vincitore riceverà un premio di € 200.000 e avrà l'opportunità di implementare la propria soluzione in tutta la regione. Hai tempo fino al 21 luglio per inviare la tua domanda!
I dettagli e il modulo di iscrizione alla sfida sono disponibili nella pagina dedicata.
Quasi cinquanta persone erano presenti il 18 giugno per il lancio della Traveller Information Challenge. Introdotto da Grégoire de Lasteyrie, amministratore del Consiglio della mobilità dell'Île-de-France e delegato speciale per le nuove mobilità per la regione dell'Île-de-France, questo scambio è stato l'occasione per presentare in dettaglio agli attori presenti i problemi, le aspettative e lo svolgimento di questa sfida.
Questo scambio è stato anche un'opportunità per questi attori di familiarizzare con l'ecosistema (passeggeri, trasporti, digitale ...) in cui dovranno evolversi. Ad esempio, è stato presentato un focus sugli Open Data di Île-de-France Mobilités e diverse associazioni di viaggiatori erano presenti per condurre una tavola rotonda "informazioni sui passeggeri in situazioni disturbate".
Per saperne di più sulla Passenger Information Challenge e/o proporre una soluzione innovativa, visita la pagina dedicata alla Challenge.
