Quasi cinquanta persone erano presenti il 18 giugno per il lancio della Traveller Information Challenge. Introdotto da Grégoire de Lasteyrie, amministratore del Consiglio della mobilità dell'Île-de-France e delegato speciale per le nuove mobilità per la regione dell'Île-de-France, questo scambio è stato l'occasione per presentare in dettaglio agli attori presenti i problemi, le aspettative e lo svolgimento di questa sfida.

Questo scambio è stato anche un'opportunità per questi attori di familiarizzare con l'ecosistema (passeggeri, trasporti, digitale ...) in cui dovranno evolversi. Ad esempio, è stato presentato un focus sugli Open Data di Île-de-France Mobilités e diverse associazioni di viaggiatori erano presenti per condurre una tavola rotonda "informazioni sui passeggeri in situazioni disturbate".

Per saperne di più sulla Passenger Information Challenge e/o proporre una soluzione innovativa, visita la pagina dedicata alla Challenge.