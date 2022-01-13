La metro 4 è arrivata a Bagneux
"Bagneux - Lucie Aubrac" e "Barbara": due nuove stazioni che segnano il culmine del prolungamento a sud della linea 4 della metropolitana. Due stazioni progettate con l'aiuto dello studio di architettura LIN (Finn Geipel–Giulia Andi).
Stazioni Barbara e Lucie Aubrac
Due nuove stazioni, "Barbara" e "Bagneux - Lucie Aubrac", i cui nomi sono stati scelti nel 2018 dagli stessi residenti dell'Ile-de-France, dopo una consultazione online che ha raccolto più di 30.000 voti.
Al confine tra Montrouge e Bagneux, la stazione "Barbara", che prende il nome dalla leggendaria cantante Barbara che riposa nel cimitero parigino di Bagneux, serve una zona residenziale di Montrouge, il Fort de Montrouge, ma anche il cimitero di Bagneux e il nord della città di Bagneux.
Da parte sua, la stazione capolinea "Bagneux - Lucie Aubrac" si presenta come un vero e proprio hub multimodale e fa parte dello sviluppo dell'eco-distretto Victor Hugo ZAC. In omaggio, naturalmente, a Lucie Aubrac, eroina della resistenza durante la seconda guerra mondiale.
Il prolungamento della linea 4 fino a Bagneux in cifre
- 2 nuove stazioni della metropolitana
- Un nuovo tunnel di 1,8 km
- Circa 37.000 passeggeri attesi ogni giorno su questa nuova sezione della linea
- 30 minuti tra Châtelet - Les Halles e Bagneux - Lucie Aubrac
- 23 km/h in media
- Da 2 a 3 minuti di distanza in 2 treni
- 380.000 m3 di terreno scavato in totale durante i lavori
- 1 nuovo centro di soccorso stradale e deposito treni
Una linea interconnessa a tutte le metropolitane e RER... e la futura linea 15 della metropolitana
Con l'apertura delle nuove stazioni di Bagneux, la linea 4 è ora interconnessa con tutte le linee della metropolitana e della RER della rete (ad eccezione della 3bis e della 7bis). E dal 2025, sarà anche collegato alla nuova linea 15 Sud attraverso la stazione Bagneux - Lucie Aubrac.
La linea 4 diventa automatica
L'estensione a sud della metropolitana 4 fa parte della completa automazione della linea, che inizia quest'anno. Un'attuazione graduale che deve essere completata entro il 2023.
Quindi, ti lasciamo a Bagneux?