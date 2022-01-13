La metro 4 è arrivata a Bagneux

Una linea interconnessa a tutte le metropolitane e RER... e la futura linea 15 della metropolitana

Con l'apertura delle nuove stazioni di Bagneux, la linea 4 è ora interconnessa con tutte le linee della metropolitana e della RER della rete (ad eccezione della 3bis e della 7bis). E dal 2025, sarà anche collegato alla nuova linea 15 Sud attraverso la stazione Bagneux - Lucie Aubrac.