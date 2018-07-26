[Il progetto sta progredendo] Nuova linea di autobus Tzen 4

Servizio efficiente e più regolare

Il Bus T Zen 4 è unautobus con un alto livello di servizioe principalmente sul proprio sito. Ciò significa che una corsia sarà riservata ad esso, per offrire un servizio più efficiente e regolare. La sua lunghezza di 24 metri consente una capacità di 130 passeggeri per autobus (il 40% in più rispetto a un autobus di 18 metri) al fine disoddisfare efficacemente il livello di utenza previsto. Questo progetto sarà ancherispettoso dell'ambiente, con un motore ibrido CNG / elettrico o 100% elettrico.