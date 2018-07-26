[Il progetto sta progredendo] Nuova linea di autobus Tzen 4
Il T Zen 4 entra in una fase decisiva
Il progetto preliminare per l'autobus T Zen 4 è stato approvato mercoledì 11 luglio 2018 dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités. Questo è un passaggio cruciale poiché questo documento dettaglia tutte le caratteristiche tecniche del progetto, e in particolare le modalità di inserimento del progetto nel suo ambiente urbano.
Incorpora inoltre gli impegni assunti da Île-de-France Mobilités in relazione alle raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta a seguito dell'inchiesta pubblica del 2016.
Servizio efficiente e più regolare
Il Bus T Zen 4 è unautobus con un alto livello di servizioe principalmente sul proprio sito. Ciò significa che una corsia sarà riservata ad esso, per offrire un servizio più efficiente e regolare. La sua lunghezza di 24 metri consente una capacità di 130 passeggeri per autobus (il 40% in più rispetto a un autobus di 18 metri) al fine disoddisfare efficacemente il livello di utenza previsto. Questo progetto sarà ancherispettoso dell'ambiente, con un motore ibrido CNG / elettrico o 100% elettrico.
Rafforzando un importante collegamento di trasporto pubblico nel centro di Essonnien, il T Zen 4 rafforzerà la sinergia tra i poli generatori esistenti e in via di sviluppo.
Pertanto, T Zen 4 servirà 6 comuni: Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry e Corbeil-Essonnes.
Il progetto in breve
Il T Zen 4 servirà 30 stazioni su un percorso di 14 km. La sua presenza prevista è di 47.000 passeggeri al giorno e fornirà molti collegamenti, con ad esempio la RER D, il futuro Tram 12 Express, il T Zen 1 e molte linee di autobus.
Infografica: TZen 4, informazioni chiave sul progetto. 14 km di percorso, 47.000 previsti ogni giorno, 30 stazioni, 5h-1h un servizio continuo, molti collegamenti su tutto il percorso, 6 comuni interessati.
Infografica: Finanziamento del progetto TZen 4? Infrastrutture 49%, ovvero la costruzione del sito, delle stazioni e degli sviluppi urbani (marciapiedi, strade,..)necessario per l'inserimento del T Zen 4. Il materiale rotabile, cioè l'autobus. 100%. Il funzionamento, vale a dire la manutenzione di autobus e stazioni, le risorse umane, la videosorveglianza... 100%
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al progetto: http://www.tzen4.com/