Metro: la linea 4 è automatizzata al 100%
Dal 2022, la linea 4 della metropolitana è stata rinnovata, con l'arrivo graduale di navette completamente automatizzate tra Bagneux e Porte de Clignancourt e l'estensione della linea tra Mairie de Montrouge e Bagneux.
E nel gennaio 2024, l'automazione della linea passa una nuova fase con navette automatiche al 100% in circolazione!
Quali sono i vantaggi? Cos'è una metropolitana automatica? Facciamo il punto.
Cos'è una linea completamente automatica?
Sulle linee 1 e 14, e ora anche sulla linea 4, le metropolitane funzionano senza conducente a bordo. Il veicolo è controllato a distanza da un centro di controllo.
Su tutte le altre linee, tranne 3bis, 7bis e 10 che non sono affatto automatiche, l'automazione è parziale. Cosa significa esattamente? Che il pilotaggio è automatico, ma che un conducente rimane a bordo per garantire la sicurezza, l'apertura e la chiusura delle porte e subentrare in caso di incidente.
Perché automatizzare una linea metropolitana?
- Meno attese e più regolarità: l'offerta su una linea automatica viene adattata in tempo reale. Più viaggiatori nelle ore di punta? Le navette passano il secondo per fluidificare il traffico.
- Più sicurezza : chi dice linea automatica al 100%, dice porte di banchina sulle banchine. Cosa sono le porte di piano? Si tratta di grandi vetri e porte automatiche che proteggono il bordo delle piattaforme per evitare qualsiasi caduta sui binari.
- Migliore informazione dei passeggeri : con schermate informative e mappe dinamiche aggiornate in tempo reale.
- Meno attese tra due metropolitane : la guida automatica riduce la distanza tra due treni in circolazione (il cosiddetto "cantone ferroviario") e quindi riduce l'attesa tra due passaggi.
Quali metropolitane circolano sulla linea 4?
Sulla linea 4, puoi salire a bordo di tre generazioni di metropolitane automatiche :
- MP89 e MP05 : le ex metropolitane della linea 14, rinnovate e ammodernate, circolano sulla linea 4,
- Le nuovissime metropolitane pneumatiche "MP14" : completamente automatiche, circolano anche sulla linea 14 e sulla linea 11 (ma in versione con autista, su quest'ultima)