Metro: la linea 4 è automatizzata al 100%

Cos'è una linea completamente automatica?

Sulle linee 1 e 14, e ora anche sulla linea 4, le metropolitane funzionano senza conducente a bordo. Il veicolo è controllato a distanza da un centro di controllo.

Su tutte le altre linee, tranne 3bis, 7bis e 10 che non sono affatto automatiche, l'automazione è parziale. Cosa significa esattamente? Che il pilotaggio è automatico, ma che un conducente rimane a bordo per garantire la sicurezza, l'apertura e la chiusura delle porte e subentrare in caso di incidente.