Metro: la linea 4 è automatizzata al 100%

Dal 2022, la linea 4 della metropolitana è stata rinnovata, con l'arrivo graduale di navette completamente automatizzate tra Bagneux e Porte de Clignancourt e l'estensione della linea tra Mairie de Montrouge e Bagneux.

E nel gennaio 2024, l'automazione della linea passa una nuova fase con navette automatiche al 100% in circolazione!

Quali sono i vantaggi? Cos'è una metropolitana automatica? Facciamo il punto.

Cos'è una linea completamente automatica?

Sulle linee 1 e 14, e ora anche sulla linea 4, le metropolitane funzionano senza conducente a bordo. Il veicolo è controllato a distanza da un centro di controllo.

Su tutte le altre linee, tranne 3bis, 7bis e 10 che non sono affatto automatiche, l'automazione è parziale. Cosa significa esattamente? Che il pilotaggio è automatico, ma che un conducente rimane a bordo per garantire la sicurezza, l'apertura e la chiusura delle porte e subentrare in caso di incidente.

Perché automatizzare una linea metropolitana?

  • Meno attese e più regolarità: l'offerta su una linea automatica viene adattata in tempo reale. Più viaggiatori nelle ore di punta? Le navette passano il secondo per fluidificare il traffico.
  • Più sicurezza : chi dice linea automatica al 100%, dice porte di banchina sulle banchine. Cosa sono le porte di piano? Si tratta di grandi vetri e porte automatiche che proteggono il bordo delle piattaforme per evitare qualsiasi caduta sui binari.
  • Migliore informazione dei passeggeri : con schermate informative e mappe dinamiche aggiornate in tempo reale.
  • Meno attese tra due metropolitane : la guida automatica riduce la distanza tra due treni in circolazione (il cosiddetto "cantone ferroviario") e quindi riduce l'attesa tra due passaggi.

Quali metropolitane circolano sulla linea 4?

Sulla linea 4, puoi salire a bordo di tre generazioni di metropolitane automatiche :

  • MP89 e MP05 : le ex metropolitane della linea 14, rinnovate e ammodernate, circolano sulla linea 4,
  • Le nuovissime metropolitane pneumatiche "MP14" : completamente automatiche, circolano anche sulla linea 14 e sulla linea 11 (ma in versione con autista, su quest'ultima)
Una linea MP14 in circolazione sulla linea 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
