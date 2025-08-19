Linea 6501 (ex linea 1), linea 6502 (ex linea 2) e linea 6503 (ex linea 3):

Nelle ultime 5 corse verso la Gare de Saint-Germain-en-Laye, il Collège André Derain de Chambourcy e La Coudraie a Poissy, i collegamenti saranno forniti tra queste 3 linee alla fermata Parvis Gare de Poissy dal lunedì alla domenica. Un tempo di 5 minuti è impostato per consentire di cambiare veicolo.

Linea 6510 (ex linea 10):

La gara delle 16:55 sarà spostata alle 16:58 per facilitare il collegamento con la linea 6536 (ex linea 24).

Linea 6511 (ex linea 11):

Gli orari di partenza e i tempi di percorrenza sono adeguati.

Linea 6512 (ex linea 12):

La fermata Vallée Maria sarà ora servita su tutte le corse.

Linea 6518 (ex linea 18), linea 6569 (ex linea 69) e linea 6572 (ex linea 72):

Gli orari di partenza da Notre-Dame Chemin Vert saranno spostati alle 12:45 il mercoledì e alle 16:45 negli altri giorni della settimana.

Linea 6521 (ex linea 21):

La gara delle 12:45 dal Collège Henri IV, il mercoledì, al municipio di Tessancourt viene spostata sulla linea 6562 (linea 62).

Linea 6523 (ex linea 23):

La linea servirà le fermate Centre Commercial Espace e Médiathèque aux Mureaux. La fermata La Falaise a Epône sarà ora servita in entrambe le direzioni.

Linea 6536 (ex linea 24):

La gara delle 12:18 sarà spostata alle 12:25 per consentire il ritorno degli studenti del liceo Charles de Gaulle di Poissy.

Linea 6537 (ex linea 17):

Gli orari di partenza saranno modificati per migliorare i collegamenti alla Gare des Clairières di Verneuil-sur-Seine.

Linea 6541 (ex linea 41) e linea 6543 (ex linea 43):

Gli orari domenicali saranno leggermente spostati per migliorare i collegamenti con i treni.

Linea 6553 (ex linea 53):

La fermata Le Cep non sarà più servita in direzione di Triel-sur-Seine.

Linea 6554 (ex linea 54):

La fermata Château Maurice Clerc sarà ora servita in entrambe le direzioni.

Linea 6555 (ex linea 55):

La linea segnerà la fermata di Notre-Dame in entrambe le direzioni.

Linea 6557 (ex linea 57):

Le fermate nel quartiere di La Bruyère saranno nuovamente servite per raggiungere e lasciare il Lycée Le Corbusier.

Linea 6576 (ex linea 76a):

Due fermate saranno aggiunte al percorso: 402 rue Paul Doumer e Port Maron a Triel-sur-Seine.

Linea 6578 (ex linea 76b) e linea 6579 (ex linea 76c):

La partenza della linea 6578 sarà alla fermata Les Valanchards a Vauréal.

La fermata Le Noyer a Jouy-le-Moutier sarà servita esclusivamente dalla linea 6579.

Linea 7809 (ex linea X409):

La linea servirà ora la fermata Les 3 Fontaines a Chesnay-Rocquencourt.

Linea 7819 (ex linea X419):

La partenza da Versailles alle 7:41 sarà posticipata alle 7:45 per garantire il collegamento alla Gare des Mureaux per i viaggiatori diretti all'Aerospatiale.