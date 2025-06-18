Perché cambiare i numeri di linea?

La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee. Linee i cui sistemi di numerazione coesistono, ma non sono uguali con nomi molto diversi e numeri di linea duplicati (c'erano fino a 19 linee 2 su tutta la rete) che complicano la comprensione della rete.

Al fine di facilitare la comprensione dei passeggeri, il funzionamento dei pianificatori di percorso e consolidare il progetto di costruire un'unica rete di trasporto pubblico in tutta la regione, Île-de-France Mobilités continua a rinumerare tutte le linee nelle periferie esterne.

Come orientarmi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico. Sul nostro territorio, tutte le linee di autobus avranno 4 cifre e ora inizieranno con il prefisso 65 (65XX).

Per quanto possibile e al fine di semplificare questa evoluzione, il numero attuale verrà mantenuto con l'aggiunta del prefisso 65 (es: 2 diventa 6502, 56 diventa 6556...).

Due eccezioni accompagnano questo cambiamento:

Anche le linee espresse saranno composte da 4 cifre con il prefisso 78 (corrispondente al numero del dipartimento). Es: X409 diventa linea 7809

I circuiti scolastici speciali (CSS) rimangono invariati.

Le mie linee di autobus cambiano?

9 linee si stanno evolvendo al fine di semplificare i loro percorsi attuali:

La linea 33 è divisa:

6533: Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.

6535: Meulan-en-Yvelines Stazione Thun-le-Paradis, circuito urbano.

La linea 61 è divisa:

6561: Vaux-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

6581: Mézy-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

La linea 63 è divisa:

6550: Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.

6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.

La linea 67 è divisa:

6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.

6577: Les Mureaux Gare – Gare de Saint-Germain-en-Laye.

La linea 70 è divisa:

6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.

6582: Morainvilliers – Chambourcy Collège André Derain.

La linea 73 è divisa:

6573: Servizio del collegio Leonardo da Vinci di Ecquevilly.

6580: Servizio al Lycée François Villon di Les Mureaux e al Lycée Van Gogh di Aubergenville.

La linea 76a diventa la linea 6576: Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

La linea 76b diventa la linea 6578: Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.