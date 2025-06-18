Perché cambiare i numeri di linea?
La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee. Linee i cui sistemi di numerazione coesistono, ma non sono uguali con nomi molto diversi e numeri di linea duplicati (c'erano fino a 19 linee 2 su tutta la rete) che complicano la comprensione della rete.
Al fine di facilitare la comprensione dei passeggeri, il funzionamento dei pianificatori di percorso e consolidare il progetto di costruire un'unica rete di trasporto pubblico in tutta la regione, Île-de-France Mobilités continua a rinumerare tutte le linee nelle periferie esterne.
Come orientarmi nei nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico. Sul nostro territorio, tutte le linee di autobus avranno 4 cifre e ora inizieranno con il prefisso 65 (65XX).
Per quanto possibile e al fine di semplificare questa evoluzione, il numero attuale verrà mantenuto con l'aggiunta del prefisso 65 (es: 2 diventa 6502, 56 diventa 6556...).
Due eccezioni accompagnano questo cambiamento:
- Anche le linee espresse saranno composte da 4 cifre con il prefisso 78 (corrispondente al numero del dipartimento). Es: X409 diventa linea 7809
- I circuiti scolastici speciali (CSS) rimangono invariati.
Le mie linee di autobus cambiano?
9 linee si stanno evolvendo al fine di semplificare i loro percorsi attuali:
- La linea 33 è divisa:
6533: Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.
6535: Meulan-en-Yvelines Stazione Thun-le-Paradis, circuito urbano.
- La linea 61 è divisa:
6561: Vaux-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.
6581: Mézy-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.
- La linea 63 è divisa:
6550: Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.
6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.
- La linea 67 è divisa:
6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.
6577: Les Mureaux Gare – Gare de Saint-Germain-en-Laye.
- La linea 70 è divisa:
6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.
6582: Morainvilliers – Chambourcy Collège André Derain.
- La linea 73 è divisa:
6573: Servizio del collegio Leonardo da Vinci di Ecquevilly.
6580: Servizio al Lycée François Villon di Les Mureaux e al Lycée Van Gogh di Aubergenville.
- La linea 76a diventa la linea 6576: Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- La linea 76b diventa la linea 6578: Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- La linea 76c diventa la linea 6579: Jouy-le-Moutier – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.