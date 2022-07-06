Notizie simili

1 agosto 2022: lancio della vostra nuova offerta di autobus sul territorio

Dal 1 ° agosto 2022, l'offerta di autobus si evolve sul territorio di Brie e 2 Morin e si adatta alle tue esigenze, in particolare nei territori di Coulommiers, Crécy-la-Chapelle e La Ferté-sous-Jouarre.

Il collegamento Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée sarà rafforzato con la creazione di una fermata sistematica della linea Express 17 a Crécy-la-Chapelle. A ciò si aggiungerà la creazione di una nuova linea Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - Paris Gare de Lyon che consentirà ai comuni di Coulommiers, Mouroux e Crécy-la-Chapelle di essere collegati al polo di Marne-la-Vallée 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Nel settore di La Ferté-sous-Jouarre, le linee 49 ed Express 67 hanno visto evolvere i loro percorsi e orari e aumentare significativamente il numero di collegamenti con l'offerta ferroviaria.

Novità anche sul versante del trasporto a richiesta (TàD) con l'implementazione di un nuovo modello operativo del TàD di Coulommiers e la creazione del TàD Créçois.

Novità nel settore Coulommiers
Novità settore Créçois
Novità settore La Ferté-sous-Jouarre

