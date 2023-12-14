Notizie simili

Le tue linee di autobus si evolvono intorno ad Arpajon!

Dall'8 gennaio 2024, scopri la tua nuova offerta di autobus sul settore di Arpajon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Saint-Germain-lès-Arpajon, Avrainville, Cheptainville, Guibeville e Marolles-en-Hurepoix.

Linea 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve

  • Un prolungamento della linea ogni due corse fino alle "Promenades de Brétigny" e "CC Maison Neuve" dalla stazione di Marolles-en-Hurepoix.
  • Autobus dalle 6 alle 20.30, ogni 15 minuti al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì.
  • Dalle 10 alle 16, la linea 6 TAD prende il sopravvento.

Linea 103: Marolles-en-Hurepoix <> Stazione di Marolles-en-Hurepoix

  • La riga 103 è soppressa.

Linea 91-04: Gare d'Evry-Courcouronnes Centre <> Gare d'Arpajon / Stazione autostradale di Briis-sous-Forges

  • Un collegamento rafforzato tra Arpajon e Briis-sous-Forges con 3 viaggi aggiuntivi e 5 ritorni al giorno.
  • La creazione della fermata "Les Belles Vues" a Ollainville.
  • Autobus dalle 5 alle 22, ogni 10 minuti al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì.

 

Linea DM20: Ollainville Collège de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons

  • Autobus dalle 6 alle 20.30 ogni 30 minuti al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì.
  • Dalle 10 alle 16, la linea 7 TAD prende il sopravvento.

Linea DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes

  • Un itinerario semplificato per servire meglio il centro città, la stazione ferroviaria e la ZA Les Marsandes con la creazione di 3 nuove fermate ad Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" e "La Poste".
  • Le fermate "Les Violettes" e "Grande Rue" a Ollainville sono soppresse, possibile rinvio alla fermata "Rond-Point-de la Roche".
  • Autobus dalle 6 alle 19.20, ogni ora solo al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
  • Dalle 10 alle 16, la linea 7 TAD prende il sopravvento.

